Frontier wil Spirit-bod niet verder verhogen

Frontier wil haar bod op Spirit Airlines niet verder verhogen. Daarmee komt er mogelijk op korte termijn een einde aan de biedingenstrijd met JetBlue.

In februari kondigden Frontier en Spirit, twee grote Amerikaanse prijsvechters, aan te gaan fuseren en samen de op vier na grootste luchtvaartmaatschappij van de VS te worden. Twee maanden later bleek JetBlue echter ook geïnteresseerd. Het bedrijf plaatste meermaals een overnamebod, dat telkens door het bestuur van Spirit werd afgewezen. Inmiddels is er vanuit JetBlue daarom een vijandig overnamebod komen te liggen. In een brief aan de directie van Spirit geeft Frontier-CEO Barry Biffle aan dat het meest recente voorstel als zijn ‘laatste, beste en definitieve bod’ moet worden gezien. Frontier gaat daarmee niet mee in het hogere bod van JetBlue.

Het voorstel van Frontier, dat vorige maand werd herzien naar aanleiding van het vijandige overnamebod, bestaat uit een cash- en een aandelencomponent. Het bedrijf betaalt 4,13 dollar uit per aandeel. Aandeelhouders krijgen daarnaast ook een belang in de nieuwe maatschappij, waardoor het totale bod uitkomt op 24,69 dollar per aandeel (variabel). Mocht de deal uiteindelijk toch niet doorgaan dan kan Spirit rekenen op een eenmalige uitbetaling van 350 miljoen dollar, gelijk aan het voorstel van JetBlue.

JetBlue biedt ondertussen meer: het bedrijf heeft in totaal 3,7 miljard dollar voor Spirit over, zo’n dertig dollar per aandeel. Omdat het een overname betreft in plaats van een fusie, bestaat het bod alleen uit cash. De aandeelhouders van de prijsvechter neigen te kiezen voor het hogere bod van JetBlue, maar het Spirit-bestuur houdt vooralsnog vol dat de kans dat de autoriteiten toestemming geven voor de overname kleiner is dan bij de door Frontier voorgestelde fusie. Vanwege de druk vanuit de aandeelhouders zou er achter de schermen echter toch worden gewerkt aan een deal met JetBlue, meldt Reuters. Aanstaande vrijdag zou door de aandeelhouders van Spirit over de twee voorstellen gestemd worden, al wordt dat moment mogelijk opnieuw uitgesteld.