Maatregelen voor Schiphol door ILT

Schiphol heeft vorig jaar de geluidsregels overschreden en moet daarom maatregelen nemen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Dat staat in het halfjaarverslag van de inspectie.

Op één meetpunt werd te veel geluid gemeten. Het gaat hier om het zogenaamde handhavingspunt 20. Dat punt ligt in het verlengde van de Schiphol Oostbaan en de Buitenveldertbaan. De maatregelen zijn erop gericht om een nieuwe overschrijding bij het handhavingspunt te voorkomen en geluidsoverlast tegen te gaan. De overschrijding is ontstaan door onder meer het groot onderhoud aan de Polderbaan in 2021. Tevoren is door Schiphol ingeschat dat dit niet tot geluidsoverschrijdingen zou leiden, maar bij het handhavingspunt is de grenswaarde van geluid overschreden.

Terug naar 86 procent

Vanwege de overtreding moet Schiphol zorgen dat bij het betreffende meetpunt tot en met september niet meer dan 86 procent van de totale geluidsruimte is gebruikt. Zo moet voorkomen worden dat daar dit jaar weer te veel lawaai gemaakt wordt. De rest van het jaar moet de luchthaven dan elke twee weken rapporteren over de beschikbare geluidsruimte. Ook moeten Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland een plan indienen om nieuwe overschrijdingen te voorkomen en dit plan ook uitvoeren.

Leefbaarheid omgeving vliegvelden

Om de leefbaarheid voor omwonenden in de omgeving van vliegvelden te kunnen beschermen is een lijst met normen vastgesteld: het Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel (NNHS). Per november volgend jaar gaat strenger gehandhaafd worden door de ILT. Dit optreden lijkt hier echter al een voorbode van te zijn.

Nasleep corona

Behalve de overschrijdingen meldt de ILT dat dit jaar door de nasleep van corona in de eerste jaarhelft wel minder dan de helft van de beschikbare geluidsruimte werd benut. Ook de uitstoot van broeikasgassen bleef onder de toegestane waarden.