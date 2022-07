Londen Heathrow legt passagiersaantallen aan banden

Londen Heathrow stelt deze zomer een limiet in van 100.000 vertrekkende passagiers per dag.

Net als veel andere Europese luchthavens kampt Heathrow al enige tijd met grote drukte en personeelstekorten. Gisteren bood de luchthaven excuses aan voor de slechte service van de afgelopen tijd, bestaande uit lange wachtrijen en grote hoeveelheden koffers die zijn achtergebleven op het vliegveld. Om de chaotische situatie in te perken komt Heathrow nu, net als Schiphol, met een begrenzing van het aantal vertrekkende passagiers. Van 12 juli tot 11 september mogen er nog maar 100.000 reizigers per dag vertrekken. Met de maatregel zegt de luchthaven de ‘overgrote meerderheid’ van de passagiers deze zomer te willen beschermen.

“Sommige luchtvaartmaatschappijen hebben al veel actie ondernomen, maar andere niet, en wij zijn van mening dat er nu meer nodig is om ervoor te zorgen dat passagiers een veilige en betrouwbare reis hebben”, schreef Heathrow-CEO John Holland-Kaye dinsdag in een open brief. De capaciteitslimiet betekent dat er ongeveer 4.000 minder passagiers dan verwacht kunnen vertrekken vanaf het Londense vliegveld. “Gemiddeld zijn er op dit moment slechts ongeveer 1.500 van deze 4.000 dagelijkse stoelen verkocht aan passagiers, en daarom vragen we airlines om te stoppen met de verkoop van zomertickets om de impact op passagiers te beperken.”

Ondertussen zoekt Heathrow naar een oplossing voor de personeelstekorten. “We zijn in november vorig jaar begonnen met rekruteren in aanloop naar het capaciteitsherstel van deze zomer, en tegen eind juli zullen we net zoveel mensen in de beveiliging hebben als vóór de pandemie. We hebben daarnaast Terminal 4 heropend en daar 25 luchtvaartmaatschappijen naartoe verplaatst om meer ruimte te bieden aan passagiers”, aldus Holland-Kaye. “Nieuwe collega’s leren snel, maar zijn nog niet volledig inzetbaar. Er zijn daarnaast enkele belangrijke functies op de luchthaven die nog steeds fors onderbezet zijn.” Het gaat daarbij met name om grondafhandelaars die door luchtvaartmaatschappijen zijn ingehuurd. “Ze doen hun uiterste best met de beschikbare middelen en we geven ze zoveel mogelijk steun, maar dit is een aanzienlijke beperking voor de totale capaciteit van de luchthaven.”