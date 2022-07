Opnieuw valt vliegtuig van vliegdekschip US Navy

De Amerikaanse marine heeft bekend gemaakt een Boeing F/A-18 Super Hornet in de Middellandse Zee verloren te hebben nadat het toestel van het dek van een vliegdekschip was geblazen.

De USS Harry S. Truman, een van de tien Nimitz-klasse vliegdekschepen van de US Navy, was onderweg toen hij werd getroffen door “onverwacht zwaar weer”. Het incident zou hebben plaatsgevonden terwijl het vliegdekschip aan een bevoorradingsschip was vastgemaakt voor een bevoorradingsmanoeuvre. Dit is een handeling met verhoogde risico’s doordat beide schepen verbonden zijn en goederen, waaronder brandstoffen, overdragen. Los van het verlies van het tweemotorige jachtvliegtuig is de schade beperkt geweest tot lichte verwondingen bij een matroos. De US Navy voegt hieraan toe dat de airwing van het vliegdekschip nog volledig operationeel is.

Een woordvoerder van de Zesde Vloot van de USN, die toezicht houdt op de operaties in Europa en Afrika, vertelt FlightGlobal dat de verloren Super Hornet, met een waarde van $67 miljoen, nog niet is teruggevonden en dat de marine momenteel de mogelijkheid onderzoekt om hem terug te vinden.

Eerder incident vliegdekschip

Dit is niet het eerste verlies op zee van een vliegtuig voor de US Navy dit jaar. In januari ging een Lockheed Martin F-35C Lightning II overboord in de Zuid-Chinese Zee nadat het toestel niet was gestopt tijdens een harde landing. De piloot ontkwam veilig middels de schietstoel maar zeven matrozen raakten gewond. De Amerikanen slaagden er uiteindelijk in het wrak van de F-35 te bergen van een diepte van meer dan twee mijl en voorkwamen zo dat de technologie in handen kwam van de Chinese marine.