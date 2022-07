787 wijkt uit na ‘gevaarlijke oververhitting’

Een Boeing 787 van Scoot uit Singapore maakte begin deze week een voorzorgslanding nadat aan boord een ‘gevaarlijke oververhitting’ van de banden waargenomen werd.

Het toestel, met registratie 9J-OJA, steeg rond de klok van half acht ’s avonds lokale tijd op vanuit het Australische Perth. De 787 was onderweg naar Singapore. Nadat de machine twintig minuten gevlogen had, besloten de piloten uit angst dat de banden oververhit raakten terug te keren. De oorzaak hiervan is vooralsnog niet vastgesteld. Alvorens de 787 de landing inzette, maakte het vliegtuig drie cirkels voor de westkust van Australië om brandstof te dumpen. Na iets minder dan een uur stond de machine weer aan de grond.

Boeing 787 van Scoot keert na een uur terug naar Perth wegens een technisch mankement © Flightradar24.com

Passagiers angstig

De 787 was helemaal volgeboekt. Toen het vliegtuig Perth naderde, stond de brandweer stand-by, iets wat begin juli door Emirates-piloten gevraagd werd toen zij wilden landen in Brisbane, een andere Australische stad. “Ik denk dat ze bang waren dat de banden zouden springen of in elk geval niet meer zouden functioneren zoals zou moeten”, vertelt een passagier aan Sunrise. Een andere passagier kreeg een naar gevoel toen de piloot aangaf dat ze een ongeplande landing moesten maken. “Mijn maag draaide een beetje toen de situatie werd aangekondigd”, zegt ze. De landing verliep eveneens niet al te soepel. “We landden heel, heel snel, en remden heel hard”, schetst een andere inzittende de situatie.

Vervangingsvluchten

De volgende dag konden de reizigers alsnog naar Singapore vertrekken. Een vlucht steeg om 18:00 uur lokale tijd op, terwijl de andere drie uur later zou vertrekken. “Scoot biedt zijn oprechte excuses aan voor de verstoring en het ongemak voor onze klanten. De veiligheid van onze klanten en bemanning is onze topprioriteit, we zullen klanten blijven voorzien van de benodigde assistentie”, verklaart de woordvoerder tegenover Daily Mail.