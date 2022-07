KLM springt in gat SLM, ticketprijzen door het dak

Nu Surinam Airways (SLM) door problemen (nog) niet vanuit Paramaribo naar Schiphol vliegt, vraagt KLM op die route de hoofdprijs.

Voorlopig vertrekt de luchtvaartmaatschappij uit Suriname pas 24 juli voor het eerst weer naar Amsterdam. Voor die reis betaalt de reiziger iets meer dan 1400 euro. Op 27 juli keert SLM weer terug naar Paramaribo. Die prijs ligt nog hoger: 3798 euro. Daarentegen bleef KLM wel actief op de route tussen Schiphol en de Surinaamse stad. Doordat de maatschappij als het ware de komende twee weken een tijdelijke monopoliepositie heeft, kan zij hogere ticketprijzen vragen. Daarvan maakt KLM gebruik: de prijs van een ticket naar Paramaribo ligt tussen de 1560 en 4983 euro, terwijl de terugvlucht 873 tot 1101 euro kost, afhankelijk van de dag en hoe snel de reiziger wil vertrekken. “Ze moeten echt gaan werken met minder personeel en een bescheiden eigen vloot. Dan kunnen ze wellicht concurreren met KLM op deze route, al zijn de maatschappijen natuurlijk qua grootte onvergelijkbaar. KLM houdt de prijzen erg hoog zolang SLM in problemen zit, ziet deze verbinding als een melkkoe. Maar ja, het is een private onderneming en dus hun goed recht”, zegt Vincent Soekra, voorzitter van de Vereniging Ons Suriname, tegenover het Parool.

Problemen bij SLM

SLM kampt momenteel met verstoringen in het vliegschema. Dit heeft te maken met de naweeën van de coronacrisis. Wegens financiële kwesties slaagde de luchtvaartmaatschappij er eind december dan ook niet in een Airbus A330-200 te leasen. SLM bezit daarnaast geen eigen vloot. Tot slot maken de hoge brandstofprijzen, waar meer maatschappijen mee te maken hebben, het er niet makkelijker op. “Er dient vooral een goede reorganisatie plaats te vinden, maar dat zal wel weer niet gebeuren. Want dit soort bedrijven is te afhankelijk van politieke vriendjes. De mensen die er werken, hebben vaak hun baan gekregen doordat ze verbonden zijn met de partijen aan de macht. Die cultuur moet eerst drastisch veranderen”, aldus Soekra.