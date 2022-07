Rusland werkt aan opvolger Antonov An-124

Rusland zet vaart achter de ontwikkeling van een nieuw vrachtvliegtuig, dat oudere varianten van de viermotorige Antonov An-124 ‘Ruslan’ moet opvolgen.

Het nieuwe toestel, ‘Slon’ ofwel ‘Olifant’ genaamd, is al enkele jaren in ontwikkeling bij The Central Aerohydrodynamic Institute of Russia (TsAGI). Een groep onderzoekers heeft het ontwerp van het Oekraïense vliegtuig aangepast zodat de vrachtcapaciteit nog groter wordt. In totaal zou de Olifant een maximumcapaciteit van 180 ton moeten krijgen, waar het bij de grootste bestaande variant van de Antonov An-124 om 150 ton gaat.

In opdracht van het Russische ministerie van Industrie en Handel wordt nu vaart gezet achter de productie van het vliegtuig. Eind dit jaar moeten de windtunneltesten van het prototype afgerond zijn. TsAGI onderzoekt nog hoe verschillende types winglets de prestaties van het toestel beïnvloeden. “Er wordt in het bijzonder gekeken naar verwijderbare vleugeltips in verschillende configuraties. Door hun impact op het lift-naar-drag-ratio [glijgetal, red.] tijdens het testen te vergelijken, kunnen experts de beste optie kiezen”, zegt het bedrijf in een statement. Verder zal de opvolger van de An-124 worden uitgerust met Russische PD-35 turbofan-motoren.

Concept van de ‘Olifant’

© TsAGI

In Oekraïne zal de ontwikkeling van het vliegtuig met argusogen bekeken worden. Niet lang na de Russische inval in het land werd het grootste vliegtuig ter wereld, de Antonov An-225, vernietigd. Het toestel stond in de ogen van veel Oekraïners symbool voor meer dan alleen een vliegtuig. Niet voor niets kreeg de An-225 als bijnaam ‘Mrija’, ofwel ‘Droom’. Ter nagedachtenis van de piloten die tot op heden tijdens de oorlog om het leven zijn gekomen wordt de bouw van een tweede An-225 op termijn mogelijk alsnog hervat. “In dit geval is het geen kwestie van geld maar van ambitie. We zijn benaderd door Ukroboronprom, het Antonov-team. Het gaat zowel om het imago van ons land als om alle uitstekende beroepspiloten die in deze oorlog zijn gesneuveld”, zei president Zelensky in mei. Onlangs toonde miljardair Richard Branson, tijdens een bezoek aan de luchthaven waarop de Mrija gestationeerd was, ook interesse in de bouw van een tweede exemplaar.

