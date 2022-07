Corendon breidt uit naar Verenigde Arabische Emiraten

Corendon Airlines verbindt Frankfurt, Düsseldorf en München met Ras Al Khaimah in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).

Vanaf 1 november 2022 gaat de lijndienst in. Per week voert de luchtvaartmaatschappij zeven van deze vluchten uit. De vliegtijd tussen de Duitse luchthavens en de bestemming in de VAE bedraagt circa vijf uur. Reden voor het openen van deze routes heeft te maken met de sterke vraag naar deze plaats die zich ongeveer iets meer dan honderd kilometer ten noorden van Dubai bevindt. “Met vakantiegangers die steeds meer op zoek zijn naar ruime, minder drukke bestemmingen, geschikt voor gezinnen, koppels en zelfs soloreizigers, past Ras Al Khaimah goed bij Duitse reizigers, vooral in de winter”, licht Yildiray Karaer, topman van Corendon Airlines, toe in een verklaring. Ras al-Khaimah heeft circa 116.000 inwoners. Dat is aanzienlijk minder dan Dubai: daar wonen iets meer dan drie miljoen mensen.

Diverse samenwerkingen

Door samen te werken met touroperators en toeristische autoriteiten wordt Ras Al Khaimah beter bereikbaar voor reizigers. De bestemming in de VAE wordt dan ook gezien als een belangrijke toeristische markt. “We hebben uit de eerste hand de impact gezien van directe connectiviteit als een van de belangrijkste drijfveren van het toerisme, vooral in een post-pandemische periode. We weten ook dat toeristen die rechtstreeks naar de bestemming komen, langer blijven en echt de tijd nemen om ons natuur-emiraat te ontdekken”, vult Raki Phillips, Chief Executive Officer, aan.

Uitbreiding Corendon

Corendon is doende haar netwerk uit te beiden. Halverwege april dit jaar ging zij van start met vluchten vanuit Denemarken naar het Turkse Antalya. Kopenhagen, Billund en Aalborg werden daarmee verbonden. Daarnaast voert Corendon deze zomer vluchten uit vanaf Münster, Weeze, Düsseldorf en Keulen naar Antalya, Bodrum (Turkije), Mallorca, Ibiza, Gran Canaria, Tenerife (Spanje), Kreta, Kos en Rhodos (Griekenland). Met de introductie van Ras Al Khaimah zet zij opnieuw een belangrijke stap. “Nu Ras Al Khaimah toeristische visie aan momentum wint, bouwt de samenwerking met gewaardeerde handelspartners en het veiligstellen van nieuwe luchtvaartallianties voort op deze vooruitgang, en het leveren van extra toerisme vanuit drie belangrijke Duitse steden”, aldus Phillips.