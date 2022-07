Ook vraagtekens rondom vertrek KLM-topman

Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat René de Groot, operationeel directeur van KLM, aan de slag gaat bij British Airways. Of hij zelf de keuze maakte om naar Engeland te vertrekken of dat KLM het contract ontbond, is niet duidelijk.

In een eerdere reactie ging De Groot niet in op details rondom zijn vertrek. In 2019 werd zijn termijn gelijktijdig met die van bondgenoot Pieter Elbers verlengd tot 2023, al werd de operationeel directeur destijds wel vervangen in het executive committee van houdstermaatschappij Air France-KLM. Mogelijk hield die beslissing verband met spanningen tussen Elbers en Ben Smith, CEO van het concern. Vorige week werd duidelijk dat, kort na het vertrek van Elbers, ook De Groots periode bij KLM tot een einde komt. Het vertrek van de operationeel directeur, die in zijn functie vormgaf aan de gehele (netwerk)strategie van KLM, doet achter de schermen de wenkbrauwen fronsen, gelet op het feit dat British Airways vanuit de Oneworld-alliantie juist een directe concurrent is van SkyTeam-partners Air France, KLM en Delta.

“Meestal is er sprake van een concurrentiebeding bij functies op dit niveau. Vaak wordt uitonderhandeld dat het concurrentiebeding wordt omgezet naar een relatie- en/of geheimhoudingsbeding als een directeur of hoge manager wil overstappen naar een andere baas in dezelfde sector”, licht Pascal Besselink, advocaat arbeidsrecht, toe tegenover De Telegraaf. Het is niet duidelijk of KLM dergelijke bedingen opneemt in directiecontracten, al ligt het in de lijn der verwachting dat er in het kader van De Groots vertrek afspraken zijn gemaakt omtrent de geheimhouding van bedrijfsgevoelige informatie.