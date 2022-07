Nieuwe livery Trump Force One

Donald Trump’s Boeing 757-privéjet is voorzien van een nieuwe livery. Bij het brede publiek werd zijn vliegtuig, ook wel Trump Force One, bekend tijdens de presidentiële campagne van 2016 die hij uiteindelijk won van Hillary Clinton. Tijdens zijn termijn als president maakte Trump uiteraard gebruik van Air Force One en zo werd het toestel overbodig. Met het oog op de nieuwe campagne, en voor het gebruik als privépersoon, kreeg het toestel een opfrisbeurt.

Het zien van Trump’s Boeing 757 met registratie N757AF op TV voelt voor politieke junkies wellicht als gisteren. Toch kwam dit sinds 2016 maar weinig voor. Enkele maanden geleden moest Trump nog publiekelijk geruchten tegenspreken dat het vliegtuig permanent uit dienst was. Foto’s van de machine in een minder florissante staat circuleerden op het internet.

Uit de mottenballen

Vorig jaar maakte het toestel voor het eerst in vijf jaar weer een vlucht. Van de stalling in Upstate New York werd naar Nashville gevlogen om vervolgens de reis te vervolgen naar Chennault International voor onderhoud. Nu lijkt deze grondige aanpak van de machine bijna gereed. Foto’s en filmpjes van het nieuwe uiterlijk van Trump’s 757 zijn inmiddels te vinden op het internet. Trump is tevreden: het nieuwe uiterlijk vindt hij, kenmerkend voor hem, “looking great”. Hij meldt dat het vliegtuig dit najaar, of eerder, weer in gebruik genomen gaat worden.

SHE’S BACK!! ✈️ pic.twitter.com/YAu6z8rtK9 — Eric Trump (@EricTrump) July 6, 2022 Trump’s zoon Eric is in ieder geval enthousiast op Twitter

Landlock Aviation

De nieuwe livery werd aangebracht door Landlock Aviation Service in Louisiana. Voor het uiterlijk van Trump Force One zijn de meest opvallende wijzigingen het verdwijnen van de “T” op de staart en de komst van een Amerikaanse vlag. Dit zou het toestel een wat meer presidentieel uiterlijk geven. De onderste helft van de romp is wit en de bovenste helft zwart en er blijven rode banden rondom het toestel zichtbaar. Ook de gouden details zijn weer zichtbaar. In deze clip laat Landlock Aviation zien hoe het proces van het opnieuw verven van de 757 verliep.

Hoewel het toestel er met de nieuwe verflaag fris uitziet is het geen jonkie meer. De 757 is inmiddels 31 jaar oud. Trump kocht het toestel naar verluidt voor 100 miljoen dollar in 2011. Eerder was Microsoft-oprichter Paul Allen de eigenaar. Trump gaf na aanschaf nog een hoop geld uit aan de renovatie van de machine. Zo werd het interieur voorzien van veel gouden details waaronder stoelriemen en kranen.