LVNL: nieuwe aanvliegroute Polderbaan

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) neemt vannacht een nieuwe aanvliegroute naar de Polderbaan van Schiphol in gebruik. Volgens de verkeersleiding vermindert daardoor de vliegtuigoverlast voor inwoners van woonkernen uit de omgeving zoals Uitgeest, Castricum, Heemskerk en Beverwijk.

Voor de nieuwe nachtroute naar de Polderbaan gaan naderende vliegtuigen voortaan meer bochten draaien om zoveel mogelijk woonwijken te ontzien. Daarbij dalen de toestellen gelijkmatig en gebruiken zij minder motorvermogen.

Tik op de vingers van de ILT

Schiphol heeft vorig jaar de geluidsregels overschreden en moet daarom maatregelen nemen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), zo werd deze week bekend gemaakt in het halfjaarverslag van diezelfde inspectie. Om de leefbaarheid voor omwonenden in de omgeving van vliegvelden te kunnen beschermen is een lijst met normen vastgesteld: het Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel (NNHS). Per november volgend jaar gaat strenger gehandhaafd worden door de ILT. Onder andere met deze nieuwe maatregelen zou de nodige verbetering gewaarborgd worden.

Tevreden LVNL-baas

De verandering heeft aardig wat voeten in de aarde gehad: voor de aanvliegroute waren technische aanpassingen bij de luchtverkeersleiding nodig. Bovendien moest de minister van Infrastructuur en Waterstaat er zijn goedkeuring aan geven. Een vergelijkbare aanpassing van een aanvliegroute gebeurde ook in mei 2020. Toen werd besloten dat bij nachtnadering naar de Zwanenburgbaan, met een bocht om Krommenie en Assendelft heen moet worden gevlogen. Hiermee zou het vliegtuiglawaai voor bewoners in Zaanstad moeten zijn afgenomen. De baas van Luchtverkeersleiding Nederland, Michiel van Dorst, vertelt met enige trots over de nieuwe aanvliegroute: “Het is goed nieuws voor bewoners in Noord-Holland dat wij vandaag deze hinderbeperkende maatregel operationeel in gebruik nemen. (…) Dankzij intensieve samenwerking met bewoners en bestuurders in de omgeving van Schiphol, de Omgevingsraad Schiphol en luchtvaartmaatschappijen die zich extra inspannen om innovaties toe te passen, kunnen we geluidshinder van vliegverkeer verminderen”, aldus Van Dorst. De directeur heeft het over een “innovatieve oplossing”.