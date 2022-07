Schiphol niet slechtst presterende luchthaven

Dat vluchten vanaf Schiphol de laatste tijd kunnen rekenen op vertraging en meer dan eens geen doorgang kunnen vinden is bekend. Maar ook elders in Nederland en verderop in Europa gaat het flink mis.

Doordat alle luchtvaartbedrijven tijdens de coronacrisis een hoop personeel hebben laten gaan, kampen ze nu met enorme personeelstekorten. Daarbovenop komen nog regelmatig stakingen. Daardoor laat onder meer Schiphol sinds vorige week donderdag tot het einde van de zomer maar een beperkt aantal reizigers binnen. Zo willen de luchthavens voorkomen dat er opnieuw een grote chaos ontstaat zoals tijdens de meivakantie.

Vertraging en annulering

Op Eindhoven Airport had sinds begin deze maand 67% van de vluchten vertraging, blijkt uit data van reisbedrijf Hopper. Dat is meer dan de 61% op Schiphol. Op de eerste plaats in de ranking van Europese luchthavens prijkt Brussels Airport in het Belgische Zaventem met 72% vertraging. Schiphol doet het wel slechter dan zowel Eindhoven als Brussels Airport wat betreft het schrappen van vluchten. Deze maand schrapte Schiphol 5,2 procent van de vluchten, tegenover 1,8% in Eindhoven en 2,5% in Zaventem. Frankfurt is de luchthaven waar deze maand de meeste vluchten geen doorgang vonden: sinds 1 juli kon daar 7,8% van de vliegtuigen niet opstijgen. De best presterende luchthaven op dit gebied ligt in het Italiaanse Bergamo met 3% vertraging en maar 1% geschrapte vluchten.

Preventief vluchten schrappen

Europese luchthavens hebben het de laatste maanden erg moeilijk. Veel luchthavens treffen maatregelen om chaos tijdens de zomermaanden te voorkomen. Zo heeft naast Schiphol onder andere London Heathrow recentelijk ook bekend gemaakt preventief vluchten te gaan schrappen.

Buiten Europa

Ook buiten Europa is het raak. Zo hebben ook passagiers in Australie last van gecancelde vluchten en vertragingen. Meer dan de helft van de binnenlandse vluchten van de twee grote luchtvaartmaatschappijen daar waren ofwel vertraagd dan wel geschrapt. Tussen maandag en zondag ging 6,7% van de binnenlandse vluchten van Qantas niet door. Van de vluchten die wel plaatsvonden vertrok maar 44% op tijd. Met 14,7% om 43% kende Virgin Australia nog meer gecancelde vluchten en ongeveer evenveel vertraging.