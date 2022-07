Delta stuurt A330 de lucht in met achtergebleven koffers

Delta vloog zonder passagiers, maar met 1.000 stuks achtergebleven bagage, een Airbus A330 vanuit Londen Heathrow naar Detroit Metropolitan Wayne County Airport.

De bagage was gestrand op Heathrow omdat er simpelweg niet genoeg personeel was om die in vliegtuigen te laden. 11 juli zou de A330 naar het vliegveld in de Amerikaanse stad vliegen, maar door de personeelstekorten, waar overigens meer luchthavens mee te maken hebben, werd die vlucht noodgedwongen geannuleerd. Delta besloot het vliegtuig alsnog functioneel in te zetten. “Delta-teams werkten aan een creatieve oplossing om vertraagde ingecheckte bagage van Londen-Heathrow op 11 juli naar Detroit te vliegen nadat een reguliere geplande vlucht moest worden geannuleerd wegens tekorten op de luchthaven Heathrow”, verklaart een woordvoerder van de maatschappij tegenover Simple Flying.

Chaos op Heathrow

Oorzaak hiervan is de chaos op Heathrow. Net zoals Schiphol besloot de luchthaven een limiet van vertrekkende passagiers te stellen. In tegenstelling tot het grootste vliegveld van Nederland (67.500 reizigers per dag in juli en 73.000 in augustus), geldt op Heathrow een maximum van 100.000 per dag. De wereldwijde personeelstekorten veroorzaken lange wachtrijen en stapels koffers die achterblijven. Vorige maand zag Delta 45.000 koffers niet juist afgehandeld worden. Zij volgt American Airlines die koploper is met 65.000 verkeerde afhandelingen. Samen zagen alle Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen in juni 220.000 stuks bagage verloren, beschadigd of vertraagd raken. “We zijn zelfs zo ver gegaan dat we onlangs een aparte charter hadden om koffers te repatriëren naar klanten die gestrand waren vanwege enkele operationele problemen”, vult Ed Bastian, Chief Executive Officer van Delta, aan.

Maatregelen van luchtvaartmaatschappijen

Volgens John Holland-Kaye, topman van Heathrow, is dit voor zowel de vliegvelden als de luchtvaartmaatschappijen een grote uitdaging. “Sommige luchtvaartmaatschappijen hebben belangrijke maatregelen genomen, maar andere niet, en wij zijn van mening dat nu verdere actie nodig is om ervoor te zorgen dat passagiers een veilige en betrouwbare reis hebben. We hebben daarom de moeilijke beslissing genomen om een maximum aantal passagiers per dag te vervoeren met ingang van 12 juli tot 11 september”, zei hij over de limiet.