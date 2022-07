Luchtruim Saudi-Arabië wijd open: ‘Historisch besluit’

Het luchtruim van Saudi-Arabië gaat definitief open voor alle luchtvaartmaatschappijen, ook voor vluchten van en naar Israël.

Dat maakte het land bekend op de dag dat de Amerikaanse president op doorreis vanuit Israël een bezoek brengt aan Saudi-Arabië. Biden reageerde vannacht positief en sprak van een ‘historisch besluit’. Volgens de Saudische luchtvaartautoriteit zal de opening helpen bij de ontwikkeling van het koninkrijk tot ‘een mondiale hub die drie continenten met elkaar verbindt’. Eerder dit jaar kondigde het land al aan dat het de komende jaren honderd miljard dollar in de luchtvaartsector wil investeren. Daarmee wil het de hub-functie richting het einde van dit decennium opschalen naar 330 miljoen passagiers per jaar. Om de grote reizigersaantallen te accommoderen moet er een grote, nieuwe luchthaven verrijzen in hoofdstad Riyad.

Jarenlang was het voor Israëlische luchtvaartmaatschappijen niet mogelijk om door het Saudische luchtruim te vliegen. Het land erkent Israël niet en heeft er geen diplomatieke banden mee, maar de afgelopen jaren zijn de onderlinge relaties sterk verbeterd. In 2017 vloog toenmalig president Trump al eens rechtstreeks vanuit Israël naar het Arabische koninkrijk. Naar aanleiding van gesprekken die door de VS werden geleid vloog in 2020 voor het eerst een toestel van El Al door het Saudische luchtruim. In oktober vorig jaar zette bovendien voor het eerst een Israëlisch vliegtuig de wielen in Saudi-Arabië aan de grond.