Nog meer annuleringen bij Lufthansa

Lufthansa moest al een groot aantal vluchten schrappen, maar daar komen nu nog eens tweeduizend bij.

Daarmee komt het aantal tot het eind van augustus uit op een totaal van zesduizend. Voornamelijk gaat het om binnenlandse en intra-Europese routes vanaf Frankfurt en München. Deze vliegvelden ondervinden de meeste hinder van de personeelstekorten. Vluchten waarvoor Lufthansa alternatieve regelingen kan treffen, zullen de dupe van de annuleringen zijn. Langeafstands- en vakantievluchten probeert de luchtvaartmaatschappij zoveel mogelijk te sparen. “Lufthansa heeft talrijke maatregelen genomen en werft waar mogelijk extra personeel aan om de grootst mogelijke stabiliteit van het vluchtschema te garanderen en zo haar passagiers de best mogelijke planningszekerheid te bieden”, aldus een woordvoerder van Lufthansa tegen Simple Flying.

Chaos op Duitse luchthavens

Lufthansa introduceert de extra annuleringen om vliegvelden nog meer te ontlasten van de drukte. Dit moet ervoor zorgen dat de ochtend- en avondspits minder druk zullen zijn. “Stakingen op het gebied van de veiligheid van vluchten, weersomstandigheden en met name een toegenomen besmettingsgraad van het coronavirus hebben het systeem nu extra onder druk gezet”, vervolgt de woordvoerder. Detlef Kayser, een van de bestuursleden van Lufthansa, voorspelt dat deze problemen enige tijd aanhouden. In ieder geval deze zomer en hij denkt dat volgend jaar rekening gehouden moet worden met dezelfde omstandigheden. “Helaas kunnen we nu in de zomer realistisch gezien nauwelijks een verbetering op korte termijn bereiken. Wij verwachten dat de situatie tegen 2023 weer normaal zal zijn”, zegt Kayser.

Opnieuw ingegrepen

Het is niet de eerste keer deze maand dat Lufthansa moet ingrijpen als gevolg van de personeelstekorten op de Duitse luchthavens. Vorig weekend kondigde de luchtvaartmaatschappij aan dat haar medewerkers voorlopig niet meer mee kunnen vliegen met hun eigen werkgever. Medewerkers is opgedragen “zich te onthouden van zakenreizen die niet absoluut noodzakelijk zijn”, aldus de maatschappij toentertijd. Behalve deze maatregel wil Lufthansa de vraag onder controle houden door een aanpak van de ticketprijzen. Voor vluchten naar Europa en Noord-Amerika kan tot eind juli alleen voor de duurste klassen geboekt worden.