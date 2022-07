Opsteker voor KLM-grondpersoneel: ‘Mooi resultaat’

KLM en de vakbonden hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor het grondpersoneel. De cao gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 maart.

Het komende jaar gaan de ongeveer 12.000 grondwerkers er qua salaris vier procent op vooruit. De eerste loonstijging vindt plaats in oktober, de tweede stijging gaat in vanaf maart 2023. In beide gevallen gaat het om een toename van twee procent, met een minimumbedrag van tachtig euro. Verder is afgesproken dat de medewerkers niet meer hoeven te betalen voor parkeren bij de luchthaven, een langgekoesterde wens van vakbonden, en gaat de kilometervergoeding omhoog van €0,09 naar €0,19. De loonsverhoging komt overigens bovenop de toename van vijf procent die alle KLM-medewerkers eerder dit jaar al ontvingen.

Birte Nelen, bestuurder van FNV Luchtvaart, spreekt van een ‘heel mooi resultaat’. ‘De KLM’ers gaan er in dit jaar minimaal € 160 bruto op vooruit. Dat is een forse stap voor werknemers in operationele functies. Nieuwe medewerkers krijgen een hoger startsalaris, onder andere omdat de schalen voor jongeren vervallen. Ook hebben we goede afspraken gemaakt voor het structureel verlagen van de werkdruk. Zo zal KLM meer mensen in vaste dienst nemen en gaan we afspraken maken over zaken als minimale bezetting.’

Ook Michiel Wallaard, onderhandelaar namens CNV Vakmensen, is enthousiast: ‘Voor de lagere loongroepen is interessant dat we een bodem in geld hebben afgesproken: ze gaan er in deze cao sowieso 160 euro per maand op vooruit. Procentueel zal de loonsverhoging voor hen dus hoger uitpakken. Daarnaast verdwijnen per direct de jeugdschalen en gaat het uurloon naar minimaal 14 euro.’

Werken vanuit het buitenland?

Tot slot start KLM na de zomer met een interessante proef: werknemers kunnen twee keer per kalenderjaar – in totaal acht weken – vanuit het buitenland gaan werken. Werknemers die hiervoor openstaan kunnen met hun leidinggevende afspraken maken over de uitvoering van het werk en over de beschikbaarheid en bereikbaarheid. Wallaard: ‘Je kunt bijvoorbeeld een maandje naar La Palma gaan, overdag werken en ’s avonds op een Spaans terras zitten of een lekkere wandeling maken. We zijn benieuwd hoe de proef uitpakt en of dit een voorbeeld is voor andere bedrijven. Het kan zomaar een interessante arbeidsvoorwaarde worden, waarmee werkgevers zich op een positieve manier kunnen onderscheiden.’