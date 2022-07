Transavia komt tegemoet aan Consumentenbond

Transavia gaat reizigers opnieuw informeren over hun rechten bij geannuleerde vluchten. Klanten die door onvolledige informatie extrakosten hebben gemaakt, krijgen dat vergoed.

Dat is de uitkomst van gesprekken tussen de Consumentenbond en Transavia. Eind juni kreeg de maatschappij kritiek vanuit de bond omdat de informatie die reizigers ontvingen bij de annulering van hun vlucht onvolledig was. Klanten kregen vaak de keuze tussen een restitutie of een vlucht na de zomer, maar volgens de Consumentenbond moeten reizigers ook kunnen kiezen voor een andere vlucht tijdens de zomervakantie. Mocht zo’n vlucht niet beschikbaar zijn, dan moet – in dit geval – Transavia desnoods een vlucht bij een andere maatschappij regelen. De eventuele hogere kosten daarvan zijn dan voor de maatschappij.

‘Transavia liet in eerste instantie deze keuzes weg, waardoor klanten uit eigen zak duurdere vervangende vluchten boekten. Wij zijn daarop in gesprek gegaan met Transavia. Gelukkig zag Transavia in dat ze fout zat en heeft ze toegezegd dit alles te herstellen. De eerste verbeterde mails zijn de deur al uit en de informatie op de site van Transavia is inmiddels aangepast. Daar zijn we ontzettend blij mee’, vertelt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar.

In een reactie geeft Transavia dat het een uitdaging was om passagiers zo goed mogelijk te informeren, te midden van de chaotische situatie op Schiphol. ‘Eind juni ontstond een hectische situatie omdat we in korte tijd vluchten moesten annuleren vanwege de capaciteitsreductie op Schiphol. Onze informatievoorziening naar passagiers had vollediger gekund, dat zagen wij zelf ook en hebben wij verbeterd, ook met terugwerkende kracht.’ Reizigers die eerder onvolledige informatie ontvingen zijn intussen opnieuw benaderd. ‘Alle passagiers voor wie wij helaas geen alternatieve vlucht hadden in de periode waarin wij onze capaciteit moesten reduceren, ontvingen reeds aanvullende mails met een uitgebreide uitleg van de mogelijkheden. Waarbij we benadrukken dat we ons met man en macht hebben ingezet om, in de voor ons drukste periode van het jaar, alles in goede banen te leiden. Een heel netwerk reduceren in korte tijd en een grote groep passagiers omboeken en/of refunden was een grote opgave.’