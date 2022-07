Koopt allen meer Embraers! | Column

Mijn stukjes blijken te werken. Want we hebben inmiddels een stuk of zestig Embraers van de 190-serie. Dat komt omdat Peter Hartman altijd mijn enthousiaste stukjes in Piloot & Vliegtuig las. Daar is het allemaal mee begonnen. Duidelijk. Kan geen toeval zijn.

Tweede wapenfeit: ik ken inmiddels vrij veel Luchtmachters op redelijk hoge posities. Aan de bar van de Merlin Inn zit ik altijd te wauwelen over de prachtige producten van Embraer. Op Up in the Sky schreef ik drie jaar geleden zelfs: ‘De Embraer C-390 Millennium-transporter is een prachtig ding. Steengoed, snel ontwikkeld, snel gecertificeerd. Vergelijk dat eens met het drama A400 van Airbus: het hoofdstuk ‘problems and delays’ beslaat alleen al de helft van de Wikipedia-tekst.’

En zie: de KLU heeft onlangs vijf van die prachtige vrachtbakken besteld! Geen twijfel mogelijk: mijn gezwatel aan de bar, en drie slimme zinnetjes hebben de defensietop over de streep getrokken. Klip en klaar.

Maar er is nog veel werk aan de winkel! Ik lobby bijvoorbeeld gestaag door om onze ouwe PC-7’s door Tucano’s te doen vervangen. Een prachtige trainer. Maar ook reuze geschikt platform voor allerhande slimme bommen & granaten. Precies wat we nodig hebben voor onze volgende zandbak-oorlog. NB: defensie is nog steeds Grobs G120TB’s van plan! Een soort Tupperware Motorglider waar een turbine voorop geschroefd is. Geen porem! Maar ik ben optimistisch. Nog een paar kleine duwtjes en die Grob dondert van de shortlist, en de Tucano staat erop.

Dan de vervanging van onze suffe Regerings-BBJ door een Embraer Lineage. Dat prachtige toestel kan naadloos meegaan in het onderhoudsschema van de vijftig E-190’s van de KLM. En past qua imago stukken beter bij de opwaaiende zomerjurken van Maxima en de prinsessen.

Bovendien (PvdA en SP: luister even mee) sponsorren we met die Embraer een land met veel schrijnende armoe, in plaats van Musk- en Trump-country nog rijker te maken.

Kortom, ik doe mijn best, al typend vanuit mijn nederige hangar op VV Teuge.

Mas o inverno esta aproximando rapido, meus amigos. Quando eu posso voltar, por falar sobre essas coisas de novo?

Goof Bakker

NB. Deze column verschijnt binnenkort in gedrukte vorm in het prachtblad Piloot & Vliegtuig.