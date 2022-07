Boeing minder optimistisch over de toekomst

Boeing heeft haar toekomstverwachtingen bijgesteld. Waar de fabrikant enkele jaren geleden voorspelde dat de luchtvaartindustrie de komende twintig jaar 43.000 nieuwe vliegtuigen nodig heeft, is dat aantal inmiddels bijgesteld naar 41.000 toestellen.

De voorspelling van Boeing wijkt niet veel af van die van Airbus, dat verwacht dat de mondiale luchtvaart de komende twee decennia 39.000 nieuwe vliegtuigen nodig zal hebben.

Groei

Van de door Boeing genoemde vliegtuigen zou ongeveer de helft bestemd zijn om oudere machines te vervangen. De overige twintigduizend vliegtuigen zijn bestemd voor uitbreiding. Deze groei zal wereldwijd te zien zijn, zo verwacht de fabrikant, met Azië voorop.

Narrowbody

Vooral in de narrowbody markt verwacht Boeing veel vraag. Het bedrijf denkt dat driekwart van alle vliegtuigen die de komende twintig jaar worden gebouwd over één gangpad zullen beschikken. De voorspelling is opmerkelijk, aangezien de 737 MAX 10 een hoofdpijndossier blijft voor Boeing en er nog niet is begonnen aan de ontwikkeling van een nieuw vliegtuig voor het middensegment.

Rusland

Over de toekomst van de Russische luchtvaartindustrie heeft Boeing geen uitspraken gedaan. In de toekomstverwachting zijn leveringen aan Russische maatschappijen volledig weggelaten. Volgens het bedrijf is het gezien de huidige situatie niet mogelijk om daar uitspraken over te doen. Wel heeft Boeing bekendgemaakt dat het ontbreken van de Russische markt geen significante invloed heeft gehad op de verwachtingen van het bedrijf.