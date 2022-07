Surinam Airways hervat vluchten naar Amsterdam

Vanaf woensdag 20 juli biedt Surinam Airways weer vluchten aan tussen Paramaribo en Amsterdam.

De vluchtuitvoering laat Surinam Airways over aan het Litouwse Airhub, dat wekelijks op woensdag, vrijdag en zondag zal bedienen. De chartermaatschappij beschikt over een vloot van enkele Airbus A320’s, A330’s en A340’s. Of de route zal worden uitgevoerd door een A330 of een A340 is nog onbekend. Het toestel wordt als een zogenaamde ‘wet lease’ aan SLM verhuurd, wat inhoudt dat Airhub ook de bemanning aanlevert.

Monopolie

KLM profiteert al enkele weken van een monopolie op de route tussen de twee steden. De prijzen voor een retourticket zijn daardoor inmiddels tot meer dan tweeduizend euro gestegen. De terugkeer van SLM op Schiphol zal de prijzen naar verwachting weer omlaag brengen, al is het ook bij de Surinaamse luchtvaartmaatschappij niet mogelijk om de komende weken voor minder dan 1.500 euro een retourticket te boeken.

SLM

Sinds de nationale maatschappij van Suriname afscheid heeft genomen van haar eigen Airbus A340 heeft het bedrijf moeite met het onderhouden van haar enige transatlantische route. Naast enkele vluchten met een eigen Boeing 777 hebben diverse chartermaatschappijen al voor de SLM gevlogen. Ook op de kortere afstanden zijn er nog obstakels voor SLM, dat al langere tijd met financiële problemen kampt.

