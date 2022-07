Canadese luchtmacht vervangt Polaris

De CC-150 Polaris gaat de Canadese luchtmacht verlaten en maakt plaats voor de Airbus A330 MRTT, zo meldt de Canadese regering.

Het Canadese ministerie van Defensie kondigde aan dat het een contract heeft afgesloten voor de aanschaf van twee gebruikte Airbus A330-200 toestellen. De vliegtuigen worden omgebouwd tot de MRTT-versie en naar verwachting eind 2023 in dienst treden. De MRTT staat voor Multi Role Tanker Transport. Zodra de A330 MRTT in dienst is neemt het toestel geleidelijk de taken van de verouderde CC-150 Polaris vloot over. Daarna is het de bedoeling dat er geleidelijk meer A330MRTT’s aan de vloot worden toegevoegd totdat het totale aantal van zes is bereikt. In 2021 werd al bekendgemaakt dat de A330 MRTT was verkozen als vervanger van de Polaris.

De CC-150 is de militaire aanduiding voor de vijf Airbus A310’s die bij de Canadese luchtmacht in dienst zijn. Sinds 1992 vlogen de toestellen voor de luchtmacht waar ze voor verschillende doeleinden zijn ingezet. Twee kisten zijn speciaal omgebouwd voor de taak vliegtuigen bij te tanken in de lucht. Twee andere machines zijn bedoeld voor strategisch luchttransport en een laatste wordt ingezet voor VIP-taken. Nu komt er na dertig jaar een eind aan de missies met de Polaris.

Bekend in Nederland

Zowel de CC-150 als de A330 MRTT zijn geen vreemde verschijningen in Nederland. Eerder dit jaar was er meermaals een Polaris op Groningen Airport Eelde te bewonderen die personeel afleverde voor de oefening ‘Frisian Flag‘ op de vliegbasis Leeuwarden. Meerdere A330 MRTT-toestellen staan gestationeerd op de vliegbasis Eindhoven als onderdeel van de Multinational MRTT-Fleet.