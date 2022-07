Eerste grote bestelling Farnborough een feit

Deze week vindt in het Verenigd Koninkrijk de Farnborough International Airshow plaats. Binnen de luchtvaart staat de vliegshow annex vakbeurs te boek als een van de grootste en belangrijkste evenementen ter wereld. De verwachtingen zijn dan ook hooggespannen.

Specifiek voor Boeing is dit een spannende week. Voor het evenement in Hampshire heeft Boeing een 737 MAX 10 en een 777-9 over laten komen. De Amerikaanse vliegtuigbouwer hoopt vertegenwoordigers van onder meer Delta Air Lines en Lufthansa deze week te kunnen paaien met deze toestellen die nog niet geheel vrij van problemen zijn. In beide gevallen gaat het om het Europese debuut van de vliegtuigen.

Boeing en Delta (bevestigd)

Bronnen meldden gisteren al aan persbureau Reuters dat de Amerikaanse vliegtuigbouwer vroeg zou toeslaan op de Farnborough Airshow. Na maandenlange gesprekken over onder meer de 737 MAX 10 is nu definitief een deal tussen Boeing en Delta Air Lines over dat laatstgenoemde type tot stand gekomen. Delta heeft bij Boeing een order neergelegd voor honderd toestellen, zo maakten beide partijen maandagmiddag bekend. Financiële details werden niet bekendgemaakt. Delta nam verder een optie voor nog eens dertig MAX 10’s. Delta wil met de omvangrijke order haar narrowbody-vloot moderniseren.

Boeing stijgt maandag in de voorbeurshandel op Wall Street bijna 3 procent. De deal wordt gezien als blijk van vertrouwen in de Amerikaanse vliegtuigbouwer, ondanks de vele problemen bij de certificatie, productie en levering van de 737 MAX, de 777X en de 787 Dreamliner. Onder andere door deze onzekerheden zag Boeing zich de laatste tijd gepasseerd worden door Airbus op het gebied van nieuwe verkopen. In lijn hiermee kwam vorige week naar buiten dat de Delta in gesprek was om ook twaalf Airbus A220’s te bestellen. Naar verwachting zal ook deze deal op Farnborough bekend worden gemaakt, maar dan op dinsdag.

Boeing en Lufthansa (verwacht)

Van het Duitse Lufthansa wordt verwacht dat het deze week een bestelling voor tien grote Boeing-vrachtvliegtuigen definitief maakt. Het zou dan onder andere gaan om de nieuwe vrachtversie van de 777X-serie.

LOT en Airbus (verwacht)

LOT Polish Airlines SA staat op het punt om maar liefst 60 Airbus SE A220-jets te bestellen om de Embraers van de maatschappij te vervangen, zo meldt Bloomberg. De in Warschau gevestigde luchtvaartmaatschappij is in vergevorderde gesprekken met de Europese vliegtuigbouwer en hoewel de details kunnen veranderen, zou deze week op Farnborough volgens ingewijden een deal kunnen worden aangekondigd. Een aankooporder voor 60 Airbus A220-jets zou worden gewaardeerd op ongeveer 2,1 miljard dollar, hoewel kortingen gebruikelijk zijn bij dergelijke grote deals. Zowel vertegenwoordigers van LOT als van Airbus hebben nog niet officieel gereageerd.

Lees ook: Spannende week voor Airbus en Boeing – Up in the Sky