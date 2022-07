IJsjes tegen hitte op Schiphol

Luchthavenpersoneel deelt vandaag en morgen op Schiphol vanwege de hoge temperaturen ijsjes en flesjes water uit aan reizigers die buiten in de rij staan. Daarnaast riep de luchthaven via de website en sociale media passagiers op zich goed voor te bereiden door zelf ook water mee te nemen en lichte kleding te dragen.

Zo wil de luchthaven voorkomen dat reizigers oververhit raken in de soms urenlange rijen die de luchthaven nu al enkele weken teisteren. Men maakt zich zorgen over de lange wachttijd in combinatie met de hitte.

Schaduw en ventilatie

Ventilatoren moeten buiten onder de overkappingen voor verkoeling zorgen voor wachtende reizigers. “Bovendien proberen we iedereen buiten onder de overkapping te laten wachten”, vertelt een woordvoerder van de luchthaven tegen NH Nieuws. In verband met de drukte staan er al enige tijd tenten voor de vertrekhal.

Het wordt de komende dagen erg warm in Nederland. Bereid je daarom goed voor, ook als je vanaf Schiphol vliegt. We geven je graag een paar tips: https://t.co/BMGJGqPTk6 — Schiphol (@Schiphol) July 17, 2022

Tropische temperaturen

Vandaag wordt het naar verwachting rond de 32 graden in de regio waarin Schiphol ligt maar morgen kan de temperatuur zelfs oplopen tot wel 37 graden. Dat is de temperatuur in de schaduw; in de volle zon kunnen zowel reële als de gevoelstemperaturen van ver boven de 40 graden voorkomen. Vanwege die hoge temperaturen koelt Schiphol ook het asfalt met water zodat het begaanbaar blijft voor vliegtuigen.