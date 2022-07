Spannende week voor Airbus en Boeing

Het heeft even geduurd, maar voor de luchtvaart staat deze week weer in het kader van de Farnborough Airshow. De verwachtingen zijn hooggespannen, en zowel Airbus als Boeing pakt flink uit.

De vorige editie van de beroemde Britse airshow vond alweer plaats in 2018. Vanwege de coronacrisis kon het grote evenement, dat eens in elke twee jaar wordt georganiseerd, in 2020 geen doorgang vinden. Om die reden zijn de verwachtingen voor deze week des te hoger. Er worden 1.200 bedrijven uit 42 landen verwacht, en maar liefst 80.000 bezoekers. Traditioneel gezien worden er tijdens de Farnborough-week veel (grote) nieuwe deals aangekondigd. Het afgelopen jaar verplaatste een gedeelte van die aankondigingen zich naar andere airshows, waaronder die in Dubai. Toch heeft Farnborough niet aan belang ingeboekt. Gelet op het snelle herstel van de luchtvaart en het belang van verduurzaming zijn veel luchtvaartmaatschappijen bezig met vlootvernieuwing. Airbus en Boeing ruiken dan ook grote kansen.

Airbus

De afgelopen jaren gaat het Airbus voor de wind. De Europese vliegtuigbouwer heeft haar marktaandeel vergroot tot bijna 70 procent onder de narrowbody-vliegtuigen, verreweg de grootste categorie vliegtuigen wereldwijd. Bij belangrijke bestellingen van onder meer Air France-KLM, Qantas en Indigo Partners wist Airbus zijn voornaamste concurrent af te troeven. Als kers op de taart haalde het bedrijf onlangs nog een reeks megaorders uit China binnen ter waarde van 37 miljard euro. Op de problemen met Qatar Airways na ziet de toekomst er voor de Europese onderneming zonnig uit.

© Airbus SAS 2022 Borja Garcia de Sola

De A220 is in het airBaltic-jasje vertegenwoordigd © Airbus SAS 2022 Luce Borrel

Een A350-900 in de inmiddels bekende ITA-blauwe kleuren© Airbus SAS 2022 Luce Borrel

Ook de BelugaXL zal een bezoek brengen ©Airbus SAS 2022 Jean-Vincent Reymondon

A400M © Airbus SAS 2022 Luce Borrel

C295 © Airbus SAS 2022 Borja Garcia de Sola

Boeing

Boeing kampt ondertussen met veel (grote) problemen. Twee dodelijke ongelukken en de lange periode dat het type aan de grond moest blijven staan, hebben een schaduw geworpen op het succes van de ooit veelbelovende 737 MAX. De toekomst van de 737 MAX 10 staat op losse schroeven, de productielijn van de 787 Dreamliner kampt al lange tijd met kwaliteitsproblemen, en de 777X, het paradepaardje van Boeing, heeft vele jaren vertraging opgelopen.

Toch is de Amerikaanse vliegtuigbouwer niet ten dode opgeschreven. Het bedrijf heeft – met name op de narrowbody-markt – weliswaar veel belangrijke klanten verloren, maar op de widebody- en vrachtmarkt staat Boeing er ondanks de nodige vertragingen niet uitzichtloos slecht voor. Bovendien is het orderboek van de MAX nog altijd goed gevuld. Niet voor niets kiest Boeing ervoor om deze week zowel de 737 MAX 10 als de 777X voor het eerst mee naar Europa. In totaal hoopt Boeing Farnborough eind deze week met minimaal vijftien miljard dollar aan bestellingen op zak te verlaten. Naar verwachting maakt de vliegtuigbouwer maandagochtend gelijk een goede start met een grote order van Delta voor honderd 737 MAX-toestellen.

Eenmaal aangekomen lieten de testvliegers gelijk even zien wat de 777X in huis heeft.