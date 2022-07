Vijfhonderd vluchten geschrapt in Italië

Vanwege een staking van piloten en luchtverkeersleiders werden gisteren, 17 juli, vijfhonderd vluchten gecanceld in Italië. Duizenden passagiers waren de dupe.

Op zondag 17 juli werd het Italiaanse luchtverkeer verstoord nadat pilotenvakbonden en ATC-werknemers vier uur durende stakingen hadden gehouden. Beide stakingen, hoewel afzonderlijk georganiseerd, overlapten elkaar met drie uur en resulteerden in vijfhonderd geannuleerde vluchten op een drukke vakantiereisdag, waardoor duizenden passagiers strandden.

In een verklaring stelden vakbonden FILT-CGIL en Uiltrasporti:

“…we dringen aan op een interventie van de regering om zo snel mogelijk gesprekken te openen met budgetmaatschappijen over de naleving van de minimumlonen, een verzoek dat we de afgelopen dagen al uitdrukkelijk hebben gedaan aan het ministerie van Duurzame Infrastructuur en Mobiliteit. We hopen zo snel mogelijk concrete antwoorden te hebben die fatsoenlijke arbeidsomstandigheden voor werknemers zullen garanderen om verdere overlast voor passagiers in deze zomerperiode te voorkomen”.

Acties tegen budgetmaatschappijen

De chaos op luchthavens in Europa duurt voort en er zijn weinig serieuze tekenen dat er binnenkort een einde aan komt. Voor Italië was dit tot op heden echter de meest ontwrichtende dag met ongeveer vijfhonderd annuleringen van vluchten bij verschillende maatschappijen als gevolg van massale stakingen door vakbonden die betere lonen en arbeidsvoorwaarden eisten. Het zou hier voornamelijk gaan om budgetmaatschappijen.

Volgens de Italiaanse pilotenvakbond FILT-CGIL, een van de organisatoren, was Ryanair de meest getroffen luchtvaartmaatschappij, met ongeveer de helft van alle gemelde annuleringen. Andere goedkope luchtvaartmaatschappijen zoals Air Malta, easyJet en Volotea, bleven evenmin gespaard. Ook medewerkers van cabinepersoneelsbureau CrewLink deden zondag mee aan de staking. In totaal zijn volgens de pilotenvakbond 40.000 passagiers getroffen tijdens de staking, die duurde van 14.00 uur tot 18.00 uur lokale tijd. De staking was aanvankelijk gepland voor 24 uur, maar de duur werd ingekort nadat de autoriteiten daartegen geageerd hadden.