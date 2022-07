Britse premier Johnson vliegt in Eurofighter | Video

Boris Johnson geeft een bijzondere invulling aan zijn laatste weken als premier van Groot-Brittannië. Deze week ging hij vanaf de RAF-basis Coningsby de lucht in met een Eurofighter Typhoon.

Op videobeelden die door Downing Street zijn vrijgegeven is te zien dat de afzwaaiend premier van dichtbij een kijkje neemt bij een A330 MRTT-tanker. Over de vlucht vertelde Johnson dat het toestel bij de takeoff als vuurwerk omhoog ging en dat hij zelf een aileron roll en een barrel roll mocht maken. ‘We begonnen een paar G’s te trekken, zoals ze zeggen, nogal wat G’s. En toen ik weer bij bewustzijn kwam, zag ik de zee steeds dichterbij komen en begon ik te dromen over het ongelooflijke bos van windmolenparken dat ik overal in de Noordzee kon zien’, grapte de premier.

Johnson trok de vergelijking met zijn eigen premierschap: ‘Na drie gelukkige jaren in de cockpit, met een aantal best moeilijke, zo niet indrukwekkende prestaties, sta ik op het punt het stokje over te dragen aan iemand anders.’ Ook ging hij met een knipoog nog even in op de opstand binnen zijn eigen partij die tot de aankondiging van zijn vertrek leidde: ‘Ik laat het aan jullie om te bedenken wie ik in dit stadium graag een baan om de aarde in zou willen sturen. Misschien is er onder de parlementariërs een vrijwilliger te vinden.’