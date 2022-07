EasyJet gaat helpen bij ontwikkeling waterstofmotoren

EasyJet en Rolls-Royce gaan een samenwerking aan die zich zal richten op de ontwikkeling van een innovatieve verbrandingsmotortechnologie, aangedreven door waterstof.

De technologie zal met name kunnen worden toegepast in vliegtuigen voor de korte tot middellange afstand. EasyJet en Rolls-Royce gaan samenwerken aan een reeks motortests op de grond, waarna beide bedrijven de technologie uiteindelijk de lucht in hopen te brengen. Het voornaamste doel van het project, H2Zero genaamd, is aantonen dat waterstof de potentie heeft om al vanaf medio 2030 verschillende typen vliegtuigen aan te drijven. Rolls-Royce zal zich daarbij richten op de motorontwikkeling en de verbrandingssystemen. EasyJet’s bijdrage in het testprogramma bestaat uit de inbreng van operationele kennis en ervaring, zodat de technologie zo goed mogelijk afgestemd kan worden op de behoeften in de praktijk.

De eerste H2Zero-grondtesten zullen later dit jaar plaatsvinden. Daarbij zal eerst in het Verenigd Koninkrijk een concept-test worden uitgevoerd met een Rolls-Royce AE2100-turboprop. Later zal een grotere test plaatsvinden met een Pearl 15-straalmotor. ‘H2ZERO is een grote stap voorwaarts voor Rolls-Royce. We zijn dan ook verheugd om samen te werken met een partner als easyJet die de wens deelt om te innoveren en nieuwe antwoorden te vinden op de grootste uitdagingen van de luchtvaart. Wij bij Rolls-Royce willen klaarstaan om pionierswerk te verrichten op het gebied van duurzaamheid, of het nu gaat om waterstof, elektrische aandrijving, duurzame vliegtuigbrandstoffen of efficiënte gasturbines’, vertelt Grazia Vittadini, CTO van Rolls-Royce.

Concept van een waterstofverbrandingsmotor © Rolls-Royce

Ook easyJet-CEO Johan Lundgren is enthousiast: ‘Om in 2050 netto nul te bereiken, hebben we altijd gezegd dat radicale actie nodig is om de impact van de luchtvaart op het klimaat aan te pakken. Daarom zijn we zo blij dat we vandaag dit partnerschap met Rolls-Royce kunnen aankondigen. De technologie die uit dit programma voortkomt, heeft het potentieel om vliegtuigen van easyJet-formaat aan te drijven. Dit is waarom we een investering van miljoenen in dit programma doen. Om vliegtuigen op grote schaal CO2-vrij te maken, is het van cruciaal belang dat vooruitgang wordt geboekt bij de ontwikkeling van emissieloze technologie voor narrowbody-vliegtuigen.’

Samenwerkingen

Eind vorig jaar maakten easyJet en Rolls-Royce al bekend samen te willen werken op het gebied van duurzaamheidsonderzoek en innovatie. Daar de Britse prijsvechter grote ambities heeft op het gebied van duurzaamheid, is het de afgelopen jaren meer partnerschappen aangegaan. Op die manier hoopt het bedrijf de ontwikkeling van nieuwe technologieën zoals waterstof te stimuleren, gelet op de behoefte vanuit de praktijk. In dat kader kondigde easyJet eerder dit jaar aan te gaan samenwerken met GKN Aerospace. De samenwerking met GKN, dat in 2015 Fokker verwierf, richt zich op twee aspecten van waterstoftechnologie. Met het Britse H2GEAR-programma wordt een aandrijvingstechnologie op basis van vloeibare waterstof ontwikkeld. Aan de hand van brandstofcellen wordt waterstof daarbij omgezet in elektriciteit, waarmee de motoren worden aangedreven. Daarnaast onderzoeken de partijen in Zweden met het H2Jet-project de mogelijkheden van waterstofverbrandingsmotoren in vliegtuigen voor middellange afstanden.