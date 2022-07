Einde aan staking SAS, piloten leveren fors in

Na ruim twee weken komt er een einde aan de pilotenstaking bij SAS. De Scandinavische luchtvaartmaatschappij kwam vandaag tot een overeenkomst met de vakbonden.

“Ik ben blij te kunnen aankondigen dat we nu een akkoord hebben bereikt met de vier pilotenvakbonden voor SAS Scandinavië en dat de staking voorbij is”, zegt een opgeluchte Anko van der Werff, CEO van SAS. De piloten zullen de komende jaren zo’n 25 procent aan salaris inleveren. Ook zullen ze tot zestig uur per week gaan werken, waar het momenteel nog om maximaal 47 uur gaat. In ruil daarvoor zal SAS 450 piloten, die gedurende de coronacrisis hun baan bij het bedrijf verloren, opnieuw aannemen. Het akkoord stelt de Scandinavische maatschappij in staat om verder in de kosten te snijden. Al lange tijd kampt het bedrijf met hoge schulden, die verergerd werden door de pandemie. Om te kunnen herstructureren vroeg het daarom begin juli Chapter 11-faillissementbescherming in de Verenigde Staten aan.

“De partijen zijn het eens geworden over nieuwe cao’s voor 5,5 jaar en de vluchten van SAS Scandinavia zullen zo snel mogelijk hun reguliere verkeersschema hervatten”, aldus SAS in een verklaring. Hoewel de cao 5,5 jaar geldig is, zijn er vragen over eventuele toekomstige stakingen of heronderhandelingen. Daarnaast werpen vakbonden en een rechter in de VS een blik op de details van het akkoord waarna deze definitief ondertekend kan worden. Dan vergt mogelijk veel tijd.

Staking zorgt voor hoge kosten

Vanaf 4 juli staakten bijna duizend piloten tegen het herstructureringsplan van SAS nadat onderhandelingen met de maatschappij mislukte. Daardoor annuleerde de luchtvaartmaatschappij 3.700 vluchten. Dit resulteerde in een verlies van negen tot twaalf miljoen euro per dag. Op de tiende dag van de staking kostte het het bedrijf al tussen de 94 en 123 miljoen euro. In totaal ondervonden bijna 400.000 reizigers hinder van de staking.

SAS wil kapitaalverhoging

Daarmee zijn nog niet alle problemen opgelost. Momenteel heeft de luchtvaartmaatschappij zevenduizend werknemers in dienst, verdeeld over Denemarken, Noorwegen en Zweden. Gezien de personeelstekorten, die bij meerdere maatschappijen en luchthavens in de wereld de kop op steken, kan het nog een lastige zomer worden voor SAS. De maatschappij geeft wel aan een kapitaalverhogingsplan van ongeveer één miljard euro door te willen voeren. “We gaan nu verder met het belangrijke werk om ons SAS Forward-plan door te zetten en een sterk en concurrerend SAS op te bouwen voor de komende generaties”, vult Van der Werff aan.