KLM en Thalys slaan de handen ineen

KLM en Thalys gaan samen als pilot hun diensten combineren. KLM-klanten kunnen nu op station Brussel-Zuid inchecken en een gecombineerde trein-vliegreis boeken.

Daarnaast worden klanten bij wijzigingen door KLM geïnformeerd en omgeleid. Ook ontvangen zij van KLM informatie over de voorbereiding van de reis en over transfers. Zo moet het Air/Rail-product (trein + vliegtuig) meer op het Air/Air-product (vliegtuig + vliegtuig) gaan lijken. Een boardingpass is dus een ticket voor de gehele reis en KLM voorziet de reiziger dan ook van alle informatie.

Dit is behapbaar voor de luchtvaartmaatschappij daar op vluchten tussen Brussel en Schiphol vrijwel alleen maar transferpassagiers te vinden zijn. Met deze verbeteringen aan het Air/Rail-product, die al in het voorjaar werden aangekondigd, hoopt KLM reizigers te verleiden om voor de trein te kiezen.

Pilot

Het gaat in eerste instantie om een proef, waarbij dit verbeterde product alleen beschikbaar is voor reizigers die om 16:52 met de Thalys uit Brussel-Zuid vertrekken (behalve op zaterdag, dan om 15:52) en om 17:34 vanuit Schiphol (behalve op zaterdag, dan om 18:34). De proef loopt tot eind oktober.

Eerder besloot KLM al om de vijfde dagelijkse vlucht tussen Brussel en Schiphol te schrappen: de Nederlandse luchtvaartmaatschappij vliegt nu nog vier keer per dag retour op deze route. Ter vervanging koopt de maatschappij stoelen in bij Thalys.

Nadelen, voordelen en evaluatie

Toch zit er nog een groot nadeel aan het zogenaamde Air/Rail-product: reizigers met ruimbagage kunnen hun koffers niet inchecken op station Brussel-Zuid, maar moeten dat op Schiphol doen. Dit in tegenstelling tot KLM-klanten die met het vliegtuig van Brussel naar Schiphol reizen. KLM en Thalys erkennen dat ook, en denken na over oplossingen, maar hebben die nog niet gevonden. De kans is groot dat er daarvoor een speciaal, afgesloten vrachtcompartiment in de Thalys-treinen moet komen, en dat is lastig realiseerbaar. Onder andere naar deze beperkingen zal worden gekeken tijdens de proefperiode. Deze duurt tot 29 oktober 2022. Na afloop van deze periode vindt een uitgebreide evaluatie plaats en zal gekeken worden hoe het air/rail product verder kan worden ontwikkeld.