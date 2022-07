Kritiek op Oekraïne en Servië na crash Antonov An-12

Afgelopen weekend stortte een Antonov An-12 vol munitie neer in Griekenland. Dat land onderneemt nu diplomatieke stappen naar aanleiding van de crash.

Griekenland stelt dat het niet tijdig is geïnformeerd over de lading die zich aan boord van het vliegtuig bevond door Oekraïne, waar het toestel geregistreerd staat, en Servië, van waaruit de vlucht vertrok. De Antonov An-12 nam ruim elf ton aan militair materieel mee, waaronder munitie en explosieven. Na de crash op een maïsveld ontstond een grote brand. Lange tijd werden explosies gehoord en kwamen er bijtende dampen vrij. De brandweer was door de explosies niet in staat het toestel te naderen. Daarnaast liet zij weten dat na het incident wit stof in de lucht zweefde. Echter, Griekse autoriteiten gaven later aan dat uit tests bleek dat de stoffen die vrijkwamen niet giftig of gevaarlijk voor de gezondheid zijn. Bij het ongeval kwamen alle acht inzittenden om het leven.

Griekenland haalt verhaal

Het Griekse ministerie van Buitenlandse Zaken gaat nu verhaal halen bij de ambassadeurs van Oekraïne en Servië, zo meldt Reuters. Nebojša Stefanović, de Servische minister van Defensie, gaf al vlak na het incident aan dat het materieel aan boord van de Antonov afkomstig was uit de Servische defensie-industrie. De wapens waren bestemd voor Bangladesh. Het ongeluk wordt ondertussen onderzocht door de Griekse autoriteiten.

Motorproblemen

De Antonov An-12 steeg zaterdagavond op vanuit het Servische Nis. Boven de Egeïsche Zee kreeg het vliegtuig te maken met motorproblemen. Op radarbeelden was te zien hoe de machine omkeerde richting het vaste land. De bemanning zou een noodlanding hebben willen maken op het vliegveld van Kavala. Dat wist het toestel echter niet te bereiken. Op beelden is te zien dat het toestel brandend naar beneden komt waarna meerdere explosies ontstaan. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend.