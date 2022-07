Schiphol neemt nog meer maatregelen tegen hitte

Vandaag wordt het mogelijk veertig graden. Voor Schiphol genoeg reden niet alleen in en voor de vertrekhallen, maar ook op het platform maatregelen te nemen.

Een woordvoerder van Schiphol zegt tegen ANP dat taxibanen besproeid worden met water. Als het asfalt te warm wordt, kan het smelten. Vandaag worden nog hogere temperaturen verwacht dan gisteren. Sinds afgelopen maandag gold het Nationaal Hitteplan al. Toen liep het kwik op tot in de dertig graden. Vandaag zal dit naar verwachting nog hoger liggen. De luchthaven houdt daarom de temperaturen van het asfalt nauwlettend in de gaten. Vooral in bochten van taxibanen wordt gesproeid. Daar bestaat de kans op beschadigingen. Start- en landingsbanen en stukken waar vliegtuigen rechtdoor rijden lopen geen gevaar.

Nog meer maatregelen

Het is de tweede set maatregelen die Schiphol voor afkondigt. Maandag werd bekend dat het luchthavenpersoneel deze twee dagen ijsjes en flesjes water uitdeelt aan reizigers die buiten in de rij staan. Door de personeelstekorten en de huidige drukte is het nog steeds niet mogelijk alle mensen in aanloop naar hun vlucht in de vertrekhallen onder te brengen. Ventilatoren moeten ervoor zorgen dat reizigers niet oververhit raken. Daarnaast raadt Schiphol hen aan goed voorbereid naar de luchthaven te komen door bijvoorbeeld zelf water mee te nemen en lichte kleding te dragen.

Eindhoven Airport

De rijen op Eindhoven Airport groeien ook. Het Noord-Brabantse vliegveld ging er gisteren al toe over waaiers uit te delen aan mensen die in de wachtrijen moeten staan. Omdat de rijen net zoals op Schiphol de buitenlucht bereiken, zette Eindhoven Airport al eerder overkappingen voor de vertrekhal neer om reizigers schaduw te bieden. Daarnaast introduceerde de luchthaven een waterpunt waar men hun flesjes kan vullen.