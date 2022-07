Twee Fokker 50’s verongelukt in drie dagen tijd

Een Fokker 50 van Jubba Airways is maandag verongelukt bij de landing op de luchthaven van Mogadishu in Somalië. Het toestel is geraakte daarbij ondersteboven. Lokale media melden dat alle inzittenden het vliegtuig veilig hebben kunnen verlaten. Nadat het toestel geëvacueerd was, is het door brand grotendeels verwoest.

Video: A Jubba Airways domestic flight from Baidoa to Mogadishu crashes outside Mogadishu International Airport, #Somalia on Monday morning. All 33 passengers and crew luckily survived, as per airport officials. (Video @SONNALIVE ). pic.twitter.com/dZHWmpCyo2 — Abdalle Ahmed Mumin (@Cabdalleaxmed) July 18, 2022

Er zouden ongeveer dertig passagiers aan boord van het vliegtuig hebben gezeten, dat afkomstig was uit de Somalische stad Baidoa. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Het toestel dat gecrasht is betreft de dertig jaar oude 5Y-JXN. In 1992 werd dit exemplaar door Fokker aan Lufthansa geleverd, en vloog daarna nog voor onder meer Air Nostrum en de voormalige Nederlandse chartermaatschappij Denim Air. Het toestel was sinds 2017 actief bij het Somalische Jubba Airways.

Jubba Airways Fokker F50 crashes on landing at Mogadishu Aden Adde Airport in Somalia. State media reports that all 30 passengers have been safely evacuated. pic.twitter.com/UWZJACf6e5 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 18, 2022

Tot overmaat van ramp verongelukte afgelopen weekend ook een andere Fokker 50 van dezelfde Somalische maatschappij. Daarbij ging het om de 5Y-JSN, die in Zuid-Soedan van de baan geraakte. Bij het incident zouden geen gewonden zijn gevallen.

Jubba Airways Fokker F50 damaged after a runway excursion at Rubkona airfield, South Sudan. No injuries reported.



📷 Tomas40916602 pic.twitter.com/OH2tL8uZsv — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 17, 2022

Eerder ongeluk

Mogadishu en Fokker 50’s zijn geen gelukkige combinatie. Nog geen twee jaar geleden raakte een Fokker 50 van Silverstone Air Services, geëxploiteerd door Saacid Airlines, van de landingsbaan in dezelfde stad in Somalië. Dit vliegtuig, met registratie 5Y-MHT, voerde een vrachtvlucht uit van Mogadishu naar Beledweyne met vier inzittenden en keerde vroeg na de landing terug vanwege problemen met het landingsgestel.