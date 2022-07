Formule 1-team investeert in SAF

Mercedes-AMG PETRONAS F1, een team uit de Formule 1, wil Sustainable Aviation Fuel (SAF) gebruiken om haar circus van het ene naar het andere raceweekend te vliegen.

Gedurende het Formule 1-seizoen reizen alle teams de wereld rond om op verschillende circuits te racen. Zowel de coureurs als alle monteurs en onderdelen worden zo goed als allemaal via de lucht vervoerd. Mercedes-AMG PETRONAS denkt dat 25 procent van haar CO2-uitstoot afkomstig is van vliegreizen. “Als we moeten vliegen, dan moeten we een betere manier vinden om dat te doen en SAF is de beste oplossing die de luchtvaartindustrie op dit moment heeft. We willen vooroplopen in de verandering en ons wereldwijde motorsportplatform gebruiken als model voor een duurzamere en gediversifieerde toekomst”, aldus Toto Wolff, teambaas van Mercedes F1, in een verklaring.

Verder verduurzamen

Het team, dat vorig jaar Red Bull Racing-coureur Max Verstappen in Abu Dhabi de wereldtitel zag pakken ten koste van concurrent Lewis Hamilton, wil als eerste Formule 1-team gebruik maken van SAF. In 2030 streeft het team van coureurs George Russell en Lewis Hamilton ernaar om koolstofneutraliteit te bereiken. In 2026 moet SAF ervoor zorgen dat de indirecte uitstoot met vijftig procent gereduceerd is. “Duurzame vliegtuigbrandstof heeft het potentieel om de manier waarop we reizen en de impact die we hebben op het milieu te veranderen. Dit is een onderwerp waar ik zowel persoonlijk als professioneel veel over nadenk. Ik vlieg veel; het team vliegt veel”, vervolgt Wolff.

Duurzame doelen

Mercedes-AMG PETRONAS F1 is al langere tijd bezig met verduurzamen van de autosport. Sinds 2020 is het team koolstofneutraal met behulp van compensaties. De raceauto’s zijn dat echter nog niet. Volgens Ola Kallenius, CEO van moederbedrijf Daimler, is dat momenteel technisch gezien onhaalbaar. “We zijn nog niet op een punt gekomen waar we een race zoals de GP van Abu Dhabi kunnen verrijden met alleen de energie van een batterij”, gaf ze in een eerder interview met RacingNews365 aan.