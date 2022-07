SLM gooit plannen op laatste moment om, huurt ex-KLM A330 in

Vanaf vandaag zou Surinam Airways (SLM) weer vluchten aanbieden tussen Paramaribo en Amsterdam. Op het laatste moment wijzigde de maatschappij haar plannen.

In de eerste plaats verandert SLM van uitvoerders. Waar de Surinaamse maatschappij de vluchtuitvoering eerst via een wetlease-constructie overgelaten aan het Litouwse Airhub, waarbij ook de bemanning wordt ingehuurd. In plaats daarvan is nu gekozen voor het Bulgaarse GullivAir. In een verklaring laat SLM weten dat het beoogde vliegtuig van Airhub wegens ‘onvoorziene technische onderhoudswerkzaamheden’ niet beschikbaar is. ‘Om de operatie te garanderen’ worden de vluchten nu uitgevoerd door de LZ-ONE, een van de twee operationele Airbus A330’s van het Bulgaarse bedrijf. Tot 2015 was dat toestel in dienst van KLM onder de registratie PH-AOH. In de jaren daarop is de A330 meermaals van eigenaar gewisseld, waarna het uiteindelijk in augustus 2020 de vloot van GullivAir kwam versterken. Het toestel is tegenwoordig uitgerust met uitsluitend economy-stoelen en kan 326 passagiers vervoeren.

Verder loopt de aanvang van de SLM-vluchten vanuit Suriname een dag vertraging op. Doordat de A330 eerst vanuit Europa naar Suriname moet, kon de oorspronkelijke eerste ‘terugvlucht’, de PY993, wel worden uitgevoerd. Die vertrok aan het einde van donderdagochtend vanaf Schiphol. Het vertrek van de eerste vlucht vanuit Paramaribo staat nu gepland voor donderdag om vijf uur ‘s ochtends. Passagiers kunnen al vanaf middernacht inchecken.

Het is nog niet duidelijk wanneer de volgende terugvlucht plaatsvindt. Daarnaast is onbekend hoe vaak de route naar Amsterdam zal worden bediend, nu SLM op het laatste moment voor een andere uitvoerder heeft gekozen. De vraag naar tickets is tegelijkertijd groot. Doordat KLM sinds enkele weken feitelijk een monopolie op de route heeft en geen extra capaciteit zegt te kunnen inzetten, zijn de ticketprijzen door het dak gegaan.