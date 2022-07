Verenigde Staten sluiten deal voor honderden F-35’s

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een deal gesloten met Lockheed Martin voor de bouw van zo’n 375 F-35’s.

Op de Farnborough Airshow bevestigde Lockheeds strategie-topvrouw Erin Moseley dat de twee partijen een zogeheten handshake deal hebben bereikt voor de bouw van de volgende reeks F-35’s voor het Amerikaanse leger. De overeenkomst liep enige vertraging op door de hoge inflatie, al stelt Moseley dat de kosten per toestel binnen het F-35-programma relatief laag zijn gebleven. De details van de deal zullen de komende maanden verder worden uitgewerkt. Het specifieke aantal toestellen kan nog veranderen, afhankelijk van de ruimte die er voor de aanschaf wordt vrijgemaakt in de Amerikaanse begroting voor komend jaar. Het is nog niet duidelijk wat de overeengekomen prijs per toestel is, maar het gaat in totaal om ongeveer dertig miljard dollar.

Ook het Pentagon reageerde enthousiast. ‘We zijn verheugd aan te kondigen dat het ministerie en Lockheed Martin een handshake deal hebben bereikt voor de aankoop van een volgende reeks F-35’s van 375 vliegtuigen’, zegt William LaPlante, die bij de Amerikaanse Defensie over de verwerving van nieuw materieel gaat. De gevechtsvliegtuigen zouden over een periode van drie jaar moeten worden geleverd. Op dit moment heeft het Amerikaanse leger zo’n 450 F-35’s operationeel. In de loop van de komende decennia zal dat aantal oplopen tot maar liefst 2.500, verdeeld onder de luchtmacht en de marine.