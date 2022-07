Vliegtuigen botsen in de lucht, vier doden

Een Piper PA-46 en Cessna 172 kwamen boven de luchthaven van North Las Vegas imet elkaar n botsing. Geen van de inzittenden overleefden de crash.

De Federal Aviation Administration (FAA) en een brandweerfunctionaris laten aan The New York Times weten dat beide toestellen wilden landen op de luchthaven. De Piper PA-46 had twee mensen aan boord, een piloot en een passagier. Het andere toestel had dezelfde samenstelling. Na de botsing belandden de machines op plekken rondom de landingsbaan. De Piper, die geregistreerd staat bij Binner Enterprises in Henderson (Nevada), kwam in het veld naast de baan terecht, terwijl de Cessna 172, die onder de naam van Gold Aero Aviation in Tampa staat, vlak voor de landingsbaan crashte.

We are receiving more photos of the crash that happened at North Las Vegas Airport where two planes collided, and resulted in no survivors.

📸: North Las Vegas Police Department

Details: https://t.co/p7uT7maqHv pic.twitter.com/PCcYsSXsIJ — KTNV 13 Action News (@KTNV) July 18, 2022

Vier doden

Jake Levesque, woordvoerder van de lokale brandweer, bevestigt dat beide vliegtuigen door een aanvaring in de lucht boven North Las Vegas Airport verongelukten. Hij noemt de crash “zeer zeldzaam”. Levesque vult aan dat een van de twee in brand stond toen de brandweer bij de plek van het ongeluk arriveerde. Toen zij de vliegtuigen naderden, bleek dat de inzittenden overleden waren. Op videobeelden die op de sociale media circuleren is te zien dat een van de toestellen na de botsing uitbrandde. Andere opnames maken duidelijk dat de andere machine in puin ligt.