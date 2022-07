Airbus gebruikt A380 voor nieuwe motortesten

De Airbus A380 is door Airbus en motorfabrikant CFM gekozen als testplatform voor een nieuwe soort motor. Het gaat hierbij om een motor met een ‘Open Fan’.

Airbus maakte op de Farnborough International Airshow bekend samen met motorfabrikant CFM een nieuw type motor te gaan testen waarbij gebruik wordt gemaakt van de A380. Doel is de ontwikkeling van geavanceerde voorstuwingstechnologieën te versnellen, als onderdeel van het RISE-programma dat door CFM is opgezet. De testvluchten met de A380 zijn gepland in de tweede helft van dit decennium en vinden plaats vanuit de Airbus-fabriek in Toulouse. Voordat deze testvluchten beginnen voert CFM eerst grond- en validatietesten uit in de Verenigde Staten.

Met het testprogramma verwachten Airbus en CFM verschillende doelen te bereiken die kunnen bijdragen aan efficiëntere motoren en vliegtuigen. Een van die doelen is een lager brandstofverbruik, waardoor de CO2-uitstoot met twintig procent kan worden verminderd ten opzichte van de meest efficiënte motoren die momenteel in gebruik zijn. De fabrikanten willen er ook voor zorgen dat de nieuwe motor volledig op duurzame brandstoffen kan draaien.

© Airbus

Waterstof

Het is niet de eerste keer dat Airbus en CFM de handen ineenslaan en een A380 inzetten om testvluchten uit te voeren met een vergelijkbaar doel. Eerder dit jaar kondigden de beide bedrijven aan een samenwerking te starten voor het testen van waterstofmotoren. Hierbij wordt een vijfde motor aan de romp van het vliegtuig bevestigd. De keuze een A380 voor dit soort testen in te zetten is niet zo bijzonder als dat het lijkt. Het vliegtuig biedt namelijk genoeg ruimte om bijvoorbeeld uitgerust te worden met alle benodigde apparatuur.