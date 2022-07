Cargolux kiest opvolger Boeing 747-400’s

Cargolux heeft in de Boeing 777-8 Freighter een vervanger gevonden voor haar 747-400’s. Dat maakte de maatschappij donderdag bekend op de Farnborough Airshow.

Momenteel vliegt Cargolux nog met veertien 747-400F’s en een evenredig aantal 747-8F’s. Volgens Boeing is de 777-8F ‘uitstekend geschikt’ voor maatschappijen als Cargolux. Het toestel kan bijna net zoveel vracht vervoeren als de 747-400F, maar is tot wel dertig procent zuiniger in gebruik. Daardoor kunnen de kosten per ton vracht tot 25 procent lager uitvallen. ‘Met de selectie van ons nieuwste vrachtvliegtuig als voorkeur, zet Cargolux zijn lange en blijvende geschiedenis bij Boeing voort. De 777-8F zal naadloos worden geïntegreerd met de 747-only-operatie van de maatschappij”, zegt Stan Deal, CEO van Boeing Commercial Airplanes. ‘De 777-8 Freighter vermindert de CO2-uitstoot aanzienlijk in vergelijking met eerdere modellen en heeft een lager geluidsniveau.’

De vrachtvariant binnen de 777X-reeks werd eerder dit jaar door Boeing geïntroduceerd. Inmiddels heeft de Amerikaanse vliegtuigbouwer al vijftig bestellingen ontvangen van onder meer Qatar Airways, Lufthansa en nu Cargolux. Volgens Boeing zal de 777-8 Freighter het grootste tweemotorige vrachtvliegtuig ter wereld worden. Het toestel komt daarnaast over het grootste vliegbereik te beschikken en een capaciteit die nagenoeg gelijk is aan de oudere 747-400F. De machine zal bovendien 25 procent zuiniger zijn op het gebied van brandstofverbruik en emissies. Het duurt nog wel even voordat het toestel te zien zal zijn: de eerste aflevering wordt pas in 2027 verwacht. De passagiersversie van de 777X is inmiddels behoorlijk vertraagd en wordt naar verwachting pas vanaf 2025 geleverd.