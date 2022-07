Weinig grote bestellingen op Farnborough Airshow | Overzicht

Deze week vindt in het Verenigd Koninkrijk de Farnborough International Airshow plaats. Binnen de luchtvaart staat de vliegshow annex vakbeurs te boek als een van de grootste en belangrijkste evenementen ter wereld. Wat betreft het aantal bestellingen loopt het (nog) geen storm.

Specifiek voor Boeing is dit een spannende week. Voor het evenement in Hampshire heeft Boeing een 737 MAX 10 en een 777-9 over laten komen. De Amerikaanse vliegtuigbouwer hoopt vertegenwoordigers van onder meer Delta Air Lines en Lufthansa deze week te kunnen paaien met deze toestellen die nog niet geheel vrij van problemen zijn. In beide gevallen gaat het om het Europese debuut van de vliegtuigen.

Boeing en Delta

Bronnen meldden gisteren al aan persbureau Reuters dat de Amerikaanse vliegtuigbouwer vroeg zou toeslaan op de Farnborough Airshow. Na maandenlange gesprekken over onder meer de 737 MAX 10 is nu definitief een deal tussen Boeing en Delta Air Lines over dat laatstgenoemde type tot stand gekomen. Delta heeft bij Boeing een order neergelegd voor honderd toestellen, zo maakten beide partijen maandagmiddag bekend. Financiële details werden niet bekendgemaakt. Delta nam verder een optie voor nog eens dertig MAX 10’s. Delta wil met de omvangrijke order haar narrowbody-vloot moderniseren.

Boeing stijgt maandag in de voorbeurshandel op Wall Street bijna 3 procent. De deal wordt gezien als blijk van vertrouwen in de Amerikaanse vliegtuigbouwer, ondanks de vele problemen bij de certificatie, productie en levering van de 737 MAX, de 777X en de 787 Dreamliner. Onder andere door deze onzekerheden zag Boeing zich de laatste tijd gepasseerd worden door Airbus op het gebied van nieuwe verkopen. In lijn hiermee kwam vorige week naar buiten dat de Delta in gesprek was om ook twaalf Airbus A220’s te bestellen. Naar verwachting zal ook deze deal op Farnborough bekend worden gemaakt, maar dan op dinsdag.

Qatar Airways, Boeing

Qatar Airways bestelt alsnog 25 Boeing 737 MAX-toestellen. Een vergelijkbare deal, met een optie op nog eens 25 jets, werd eerder dit jaar al aangekondigd, maar bleek vorige maand te zijn verlopen.

EasyJet, Airbus (bevestiging)

EasyJet bestelt definitief 56 extra Airbussen uit de A320neo-familie. De order werd in juni al aangekondigd, maar is tijdens de Farnborough Airshow bevestigd.

Porter, Embraer

Het Canadese Porter Airlines maakte dinsdag bekend dat het twintig extra E195-E2’s bij Embraer bestelt. De maatschappij stapt daarmee definitief af van de Airbus A220’s die het ooit op het oog had.

AerCap, Boeing

Leasemaatschappij AerCap maakte dinsdag bekend vijf Boeing 787-9’s te bestellen. In totaal zal de vloot van het bedrijf daarmee uit 125 Dreamliners bestaan, waarvan een gedeelte nog in bestelling is.

Alaska Air, Embraer

De Alaska Air Group bestelt acht Embraer E175’s, met een optie voor nog eens dertien toestellen. De vliegtuigen zijn bestemd voor dochtermaatschappij Horizon Air.

Aviation Capital Group, Boeing

Leasemaatschappij Aviation Capital Group bestelt twaalf extra Boeing 737 MAX 8-toestellen. Het totaal komt daarmee op 34 MAX’en.

AZAL Azerbaijan Airlines, Boeing

AZAL Azerbaijan Airlines heeft memorandum van overeenstemming afgesloten met Boeing over de aanschaffing van vier 787 Dreamliners. Dat er een memorandum van overeenstemming is afgesloten betekent nog niet dat er een bestelling is geplaatst door AZAL. De maatschappij beschikt sinds 2014 al over twee Dreamliners. De intentieverklaring is dan ook een veelbelovende stap naar toekomstige groei van widebody-activiteiten. Naar verwachting tekenen de partijen eind dit jaar een contract voor de aankoop van de toestellen. Zodra de bestelling is geplaatst is Azerbaijan Airlines van plan om de machines tussen 2025 en 2030 in gebruik te nemen, in de hoop uiteindelijk over tien Dreamliners te beschikken. Met de nieuwe vliegtuigen breidt de maatschappij haar route netwerk uit richting centraal Azië.

BBAM, Boeing

Leasemaatschappij BBAM bestelt negen extra tot vrachttoestel omgebouwde Boeing 737-800’s.

Cargolux, Boeing

Cargolux maakte donderdag bekend dat het voor de Boeing 777-8 Freighter, onderdeel van de 777X-familie, kiest als opvolger voor haar 747-400’s. De Luxemburgse maatschappij vliegt momenteel met veertien 747-400F’s en een evenredig aantal 747-8F’s.

LATAM, Airbus

LATAM bestelt zeventien extra A321neo’s, waaronder enkele A321XLR’s. Het totale aantal A320neo-familie-bestellingen van de Zuid-Amerikaanse maatschappij komt daarmee op honderd.

Lufthansa, Boeing (verwacht)

Van het Duitse Lufthansa wordt verwacht dat het deze week een bestelling voor tien grote Boeing-vrachtvliegtuigen definitief maakt. Het zou dan onder andere gaan om de nieuwe vrachtversie van de 777X-serie.

LOT, Airbus (verwacht)

LOT Polish Airlines SA staat op het punt om maar liefst 60 Airbus SE A220-jets te bestellen om de Embraers van de maatschappij te vervangen, zo meldt Bloomberg. De in Warschau gevestigde luchtvaartmaatschappij is in vergevorderde gesprekken met de Europese vliegtuigbouwer en hoewel de details kunnen veranderen, zou deze week op Farnborough volgens ingewijden een deal kunnen worden aangekondigd. Een aankooporder voor 60 Airbus A220-jets zou worden gewaardeerd op ongeveer 2,1 miljard dollar, hoewel kortingen gebruikelijk zijn bij dergelijke grote deals. Zowel vertegenwoordigers van LOT als van Airbus hebben nog niet officieel gereageerd.

Air India, Airbus/Boeing (verwacht)

