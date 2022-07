Megabestelling Air India hangt boven de markt

Al ruim een maand strijden Airbus en Boeing om een grote bestelling van Air India voor honderden vliegtuigen. Het lijkt erop dat een akkoord net niet op tijd komt om nog tijdens de vooralsnog rustige Farnborough Airshow aangekondigd te worden.

Beide vliegtuigbouwers maken op dit moment hun laatste zet om de order ter waarde van tientallen miljarden euro’s in de wacht te slepen. Air India, dat dit jaar onderdeel werd van de grote Indiase Tata-groep, is naar verluidt op zoek naar maximaal zeventig widebody- en driehonderd narrowbody-toestellen. Het is aannemelijk dat de maatschappij alle vliegtuigen bij dezelfde fabrikant zal bestellen, om zo een hogere korting te kunnen bedingen. Zowel Airbus als Boeing hebben de juiste toestellen in huis. Vorige maand werd al duidelijk dat de strijd op de narrowbody-markt gaat tussen de A320neo-familie en de 737 MAX-reeks. Bij de widebody’s zou de focus liggen op de A350 en een combinatie van de 777 en de 787 Dreamliner.

Voor zowel Airbus als Boeing is India een buitengewoon belangrijke markt. De beide bedrijven verwachten de komende jaren een enorme vraag naar nieuwe vliegtuigen vanuit Zuid-Azië, en het is daarom van belang om – relatief – vroeg in de wedstrijd een groot marktaandeel te verwerven. Airbus neemt vooralsnog het voortouw in die wedstrijd, daar het met de A320neo-groep een marktaandeel van zeventig procent op de Indiase markt in handen heeft. Ondertussen gaat het bij de 737’s om een magere vijftien procent. Niet voor niets zou Boeing-CEO Dave Calhoun afgelopen week nog hoogstpersoonlijk naar India zijn gevlogen, en zou er ook vanuit de Europese vliegtuigbouwer een delegatie die kant op zijn gestuurd.

Geen duidelijke voorkeur

Momenteel vliegt Air India met een kleine dertig verouderde Airbussen en 25 A320neo’s. Dochteronderneming Air India Express vliegt echter met Boeing 737NG’s. Ondanks het succes (en de reeds geleverde toestellen) van de A320neo-familie is er geen duidelijke voorkeur qua fabrikant, daar de gehele langeafstandsvloot van Air India tegelijkertijd uitsluitend uit Boeings bestaat. Naar verwachting neemt Air India binnen enkele weken een definitief besluit, al zou dat ook zomaar binnen enkele dagen kunnen komen.