Reizigers Schiphol moeten ruimbagage achterlaten

Op Schiphol was er woensdag sprake van een gedeeltelijke storing in het bagagesysteem waardoor duizenden koffers achterbleven op Schiphol. Als gevolg kunnen KLM-passagiers die op Schiphol overstappen donderdag alleen met handbagage reizen.

De storing in het bagagesysteem was dezelfde dag weer verholpen. Dit had echter gevolgen voor passagiers van verschillende luchtvaartmaatschappijen. Volgens KLM bleven er door de storing duizenden koffers achter op het vliegveld. Om bagageafhandelaars te ontlasten trof KLM de preventieve maatregel om overstappers alleen met handbagage te laten vliegen. Hierdoor hoopt KLM de meeste koffers een dag later alsnog mee te nemen. Een woordvoerder van Schiphol laat aan het AD weten dat het een dag na de storing ging om ‘de naweeën van gisteren’. De oorzaak van de storing was een technisch mankement, maar inmiddels loopt het bagagesysteem zoals het hoort te lopen, aldus de woordvoerder.

De door de storing getroffen reizigers zijn door KLM gecontacteerd. De passagiers kregen de optie om een voucher aan te vragen of om de reis kosteloos om te boeken als ze niet zonder ruimbagage konden vertrekken.