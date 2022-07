Supersonische Boom Overture krijgt vorm | Video

Boom Supersonic presenteerde deze week op de Farnborough Airshow het productieontwerp van de supersonische Overture.

51 jaar nadat de Concorde voor het eerst te zien was op de Farnborough Airshow komt Boom Supersonic, het Amerikaanse bedrijf dat bezig is met de ontwikkeling van een nieuw supersonisch passagiersvliegtuig, met wat het zelf noemt ‘belangrijke mijlpalen op de weg naar duurzaam supersonisch vliegen’.

‘De luchtvaart heeft al decennialang geen grote sprong gemaakt. Overture is revolutionair in zijn ontwerp en het zal fundamenteel veranderen hoe we over afstand denken. Met meer dan 600 routes over de hele wereld zal Overture de wereld drastisch toegankelijker maken voor tientallen miljoenen passagiers.’ Boom-CEO Blake Scholl

Na maar liefst 26 miljoen uur aan simulaties en vijf windtunneltests ligt er nu een productieontwerp van de Overture. In deze configuratie is het vliegtuig uitgerust met vier motoren, waarmee de machine met een supersonische snelheid van Mach 1.7 over water kan vliegen en een kleine Mach 1 over land. Met dit ontwerp zouden zowel het geluidsniveau als de kosten voor maatschappijen omlaag worden gebracht. Het is de bedoeling dat de Overture volledig op Sustainable Aviation Fuel (SAF) gaat vliegen. Een jaar geleden plaatste United Airlines al een bestelling voor vijftien van de supersonische toestellen, met een optie op nog eens 35. Japan Airlines heeft momenteel een optie op twintig vliegtuigen.

Militair gebruik

Naast het nieuwe ontwerp van de passagiersversie van de Overture kondigde Boom ook een samenwerking met Northrop Grumman aan voor de ontwikkeling van speciale, militaire varianten van het supersonische toestel. Deze toestellen zijn bedoeld voor militaire operaties waarbij een snelle reactie van belang is. ‘Tijd is een strategisch voordeel bij problemen die grote gevolgen kunnen hebben, van noodevacuaties tot rampenbestrijding’, aldus Scholl. ‘Deze samenwerking tussen Boom en Northrop Grumman maakt het voor Overture mogelijk om de VS en onze bondgenoten te voorzien van ongeëvenaarde hogesnelheidscapaciteiten waar en wanneer dat het meest nodig is.’

Militaire variant van de Boom Overture © Boom

