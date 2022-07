Arbitrageforum luchtvaart kiest voor Den Haag

Het Internationaal Arbitrageforum voor Luchtvaart komt naar Den Haag. Dat is bekend gemaakt op de Farnborough International Airshow.

The Hague Court of Arbitration for Aviation, de internationale benaming voor het forum, zal zich bezighouden met arbitrage en bemiddeling in conflicten tussen private en commerciële luchtvaartmaatschappijen. Daarmee richt het zich specifiek op het luchtvaartrecht. Vanaf augustus worden verzoeken omtrent arbitrage of bemiddeling al aangenomen bij het forum. Ook verzorgt het CAA arbitrage- en mediationopleidingen voor luchtvaartadvocaten en andere professionals, en organiseert het jaarlijks een luchtvaartconferentie in Den Haag.

Wethouder Saskia Bruines van Den Haag is blij met de komst van het forum, zo laat ze aan het AD weten. ‘Het is een waardevolle toevoeging aan het netwerk van organisaties in Den Haag die werken aan recht en arbitrage en natuurlijk is er een mooie link met het luchtvaartcluster in de Haagse regio’. Over de toekomst van het forum laat ze het volgende weten: ‘The Hague CAA zal de komende jaren een unieke rol vervullen in geschillenbeslechting voor de wereldwijde luchtvaartindustrie’. De ambitie is om op een gegeven moment het werkveld ook uit te breiden naar de ruimtevaart.