KLM: alle reizigers kunnen weer ruimbagage meenemen

KLM-passagiers die een overstap maken via Schiphol kunnen weer ruimbagage meenemen. Eerder deze week was er een storing in het bagagesysteem, waardoor duizenden koffers op de luchthaven moesten achterblijven.

De storing in het bagagesysteem ontstond woensdag en was dezelfde dag weer verholpen. Toch had de situatie ook donderdag nog vervelende gevolgen. Om bagageafhandelaars te ontlasten trof KLM de preventieve maatregel om overstappers alleen met handbagage te laten vliegen. KLM hoopte dankzij tijdelijke verbod de meeste koffers die woensdag al gestrand waren donderdag alsnog alsnog mee te kunnen nemen. Dat is inmiddels nog niet bij alle bagage gelukt, maar KLM gaat er vandaag verder mee.

Een woordvoerder van Schiphol liet aan het AD weten dat het een dag na de storing ging om ‘de naweeën van gisteren’. De oorzaak van de storing was een technisch mankement, maar inmiddels loopt het bagagesysteem zoals het hoort te lopen, aldus de woordvoerder. De door de storing getroffen reizigers zijn door KLM gecontacteerd. De passagiers kregen de optie om een voucher aan te vragen of om de reis kosteloos om te boeken als ze niet zonder ruimbagage konden vertrekken.