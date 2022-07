Ryanair sluit deal met pilotenvakbonden

De Ierse prijsvechter Ryanair heeft na maanden van onderhandelingen een deal gesloten met de Spaanse en Franse pilotenvakbonden.

Ryanair vermeldt het volgende over de gesloten deal: ‘We verwelkomen deze langetermijnovereenkomsten die tal van verbeteringen zullen opleveren voor onze piloten in Spanje en Frankrijk.’ De afspraken hebben een looptijd van vijf jaar. Na de coronacrisis geeft het bedrijf aan dat het nog altijd voor ‘aanzienlijke uitdagingen’ staat. Inmiddels is met 85 procent van alle piloten afspraken gemaakt voor de lange termijn en een versneld loonherstel.

Staking

Ryanair wordt de laatste tijd vaker geteisterd door stakingen. In juli en juni staakte het Spaanse cabinepersoneel omdat de maatschappij weigerde te onderhandelen over hogere lonen. Vanwege dit voorval spanden de Spaanse, Belgische, Franse, Italiaanse en Portugese vakbonden samen om zo door heel Europa acties te organiseren. In Italië werd vorige maand ook al door piloten van Ryanair gestaakt. HLN meldt dat Belgische Ryanair-piloten zaterdag en zondag weer staken voor loonsverhoging. Het gaat om 59 vluchten die worden geannuleerd vanaf Zaventem en Charleroi.