Eurofighter Typhoon aan de grond door problemen schietstoel

Duitsland en het Verenigd Koninkrijk houden de Eurofighter Typhoon voorlopig grotendeels aan de grond omdat delen van de schietstoel mogelijk niet goed werken.

Het gevonden probleem beïnvloedt de pyrotechnische elementen van de schietstoel. Deze worden gebruikt om de stoel uit het vliegtuig te schieten. De fabrikant van de stoelen, Martin Baker, gaf vrijdag aan dat het niet duidelijk is of de elementen op de juiste manier werken. Duitsland en het VK lieten eerder weten om vanwege deze reden alleen nog noodzakelijke vluchten zoals onderscheppingsvluchten met de Eurofighter uit te voeren. Aannemelijk is dat twintig procent van de pyrotechnische onderdelen in alle schietstoelen defect is. Naast Duitsland en het VK melden verschillende media dat ook Spanje en Italië, twee andere landen die met het toestel vliegen, voorzorgsmaatregelen nemen. In Azië en Europa gebruiken verscheidene luchtmachten de Eurofighter. Het is niet bekend of meerdere landen actie ondernemen.

Het VK ging in eerste instantie nog een stap verder en zette behalve de Eurofighter ook de BAE Hawk aan de grond, daar dat toestel over hetzelfde type schietstoel beschikt. Het Britse demonstratieteam ‘Red Arrows’ vliegt met dit type en was genoodzaakt om de flypast die het vrijdag als afsluiting van de Farnborough International Airshow zou uitvoeren te annuleren. Inmiddels mogen de Hawks wel weer de lucht in.

We have been notified of a technical issue which may affect the safe operation of our ejector seats in Typhoon and @rafredarrows aircraft. We have paused non-essential flying as a temporary safety precaution until the situation is better understood. pic.twitter.com/iDqOqnw88w — Royal Air Force (@RoyalAirForce) July 22, 2022

De Duitse Luftwaffe meldde eerst dat ook de Panavia Tornado door dit probleem niet meer mocht vliegen. Dit vliegtuig beschikt namelijk over dezelfde schietstoelen als de Hawk. De Luftwaffe concludeerde later dat de stoelen significant verschillen en houdt om deze reden de Tornado operationeel.

