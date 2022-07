Piloot overleden tijdens vlucht

Een piloot van de Indonesische maatschappij Citilink, de low-cost dochteronderneming van Garuda Indonesia, is deze week tijdens een vlucht overleden.

Het toestel, een Airbus A320, was nog maar kort onderweg van Soerabaja naar Makassar toen gemeld werd dat een van de piloten, naar verluidt de captain, een gezondheidsprobleem had. Na ongeveer een kwartier te hebben gevlogen landde de Airbus weer op de luchthaven van vertrek. Na de landing werd de vlieger per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar werd geconcludeerd dat het bemanningslid al tijdens de vlucht was overleden. Over het incident is verder weinig bekend.

Medical

Om dergelijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen moeten piloten jaarlijks een medische keuring ondergaan. Citilink heeft bevestigd dat de beide piloten deze keuring succesvol hadden doorlopen. Naast een medische keuring moeten vliegers geregeld in de simulator oefenen met zelfstandig uitwijken en landen.