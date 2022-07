Oproep passagier aan KLM vond gehoor

Felipe Nunes, een gehandicapte profskateboarder, heeft zijn protheses terug nadat KLM door alle chaos die kwijtraakte.

Nunes vloog met KLM terug naar Schiphol. Bij aankomst bleek zijn bagage, met daarin zijn kunstbenen, niet te zijn overgekomen. Vervolgens deed de skateboarder een oproep aan de luchtvaartmaatschappij. “Alsjeblieft KLM, ik heb mijn protheses nodig”, smeekte hij onder een Instagrambericht van Tony Hawk, een bekende Amerikaanse skateboarder die ook wel bekend staat als The Birdman. Hwak merkte het bericht van Nunes op en reageerde: “Ze weten nog steeds niet waar zijn bagage is. Dit is mijn poging om ze op scherp te zetten zodat hij weer kan autorijden.” Hawk heeft op dat platform een bereik van circa 7,5 miljoen mensen.

Bagage gevonden in Kopenhagen

KLM begon vervolgens aan een zoektocht naar de bagage van Nunes. “We begrijpen dat dat in dit geval een extra onwenselijke ervaring oplevert. We zoeken uiteraard uit hoe we zo snel mogelijk kunnen helpen om de koffers weer terug te krijgen. Onze klantenservice staat in contact met meneer Nunes”, aldus een woordvoerder van KLM tegen Algemeen Dagblad. In een update onder het bericht van Hawk stond dat de bagage van Nunes gevonden was op de luchthaven van Kopenhagen. Wanneer de gehandicapte profskateboarder die in ontvangst mocht nemen, is nog niet bekend.

Overstappers vorige week de dupe

Vorige week kreeg een groot aantal overstappende KLM-passagiers te maken met hetzelfde probleem. Door een storing in het bagagesysteem bleven duizenden koffers achter op het grootste vliegveld van Nederland. Het probleem deed zich woensdag voor en werd weliswaar dezelfde dag verholpen, maar de naweeën waren donderdag nog merkbaar. KLM besloot daarom de bagage-afhandelaars, waarbij al een groot tekort heerst, verder te ontlasten door overstappers alleen met handbagage te laten vliegen. “Voor alle passagiers vinden we het uiterst vervelend als bagage en andere persoonlijke eigendommen te laat aankomen op de plek van bestemming”, vervolgt de woordvoerder. Reizigers krijgen een mogelijkheid een voucher aan te vragen of een reis kosteloos om te boeken in geval ze niet met ruimbagage konden vertrekken.