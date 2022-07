Rivaal Boeing en Airbus voltooit laatste testvlucht

De Comac C919, het nieuwste passagiersvliegtuig van de Chinese vliegtuigbouwer Comac, heeft haar laatste testvlucht succesvol afgerond. De rivaal van de Boeing 737 en de Airbus A320 treedt naar verwachting volgende maand al in dienst bij China Eastern Airlines.

Nu de C919 alle verplichte tests heeft doorstaan moet het toestel nog gecertificeerd worden door de Chinese luchtvaartautoriteit, meldt Simple Flying. Buitenlandse maatschappijen die interesse hebben in het type zullen nog geduld moeten hebben, het is namelijk nog onbekend wanneer andere autoriteiten de certificering rond zullen hebben. Eventuele internationale certificeringen worden vereenvoudigd door de keuze voor veel westerse onderdelen in het vliegtuig. Zo is er gekozen voor de CFM ‘LEAP’-motoren, die onder andere dienst doen op de Airbus A320neo en de Boeing 737 MAX.

Bestellingen

Momenteel staan er enkele honderden bestellingen open voor de C919, voornamelijk van Chinese maatschappijen en leasebedrijven. Dat het vliegtuig al populair is in China is geen toeval. Vrijwel alle Chinese luchtvaartmaatschappijen zijn in handen van de overheid, net als Comac zelf.

Rusland

Voor Russische maatschappijen, die door de internationale sancties niet meer in staat zijn om westerse vliegtuigen te bemachtigen, biedt de C919 geen uitkomst. Bijna de helft van de onderdelen die Comac gebruikt voor de bouw van het toestel worden uit het westen geïmporteerd, waardoor export naar Rusland niet is toegestaan.