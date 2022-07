Vlucht vertraagd omdat piloten niet met elkaar willen vliegen

Een vlucht van Alaska Airlines werd afgelopen week vertraagd doordat de ingeroosterde vliegers niet met elkaar overweg konden. Dat bevestigde de luchtvaartmaatschappij donderdag tegenover Fox Business.

De vlucht naar San Francisco was net vertrokken vanaf de gate op de luchthaven van Washington toen de cockpt crew vanwege een ‘professioneel verschil van inzicht’ rechtsomkeert maakten. ‘Hoewel deze situatie ongelukkig was hebben de piloten, in het belang van de veiligheid, juist gehandeld’, stelde Alaska Airlines tegenover het Amerikaanse nieuwskanaal. Nadat de maatschappij een van de piloten had gewisseld met die van een andere vertraagde vlucht, kon het vliegtuig alsnog vertrekken. ‘Zowel de captain als de first officer zijn geëvalueerd, waarna is vastgesteld dat ze allebei fit to fly blijven. We hebben ons verontschuldigd tegenover onze passagiers voor het ongemak dat dit heeft veroorzaakt.’

Een van de passagiers schreef op Twitter dat de vlucht al enige vertraging had opgelopen als gevolg van een storm voordat een van de piloten omriep dat vanwege het meningsverschil besloten was terug te keren naar de gate. ‘Ongelooflijk onprofessioneel. Dit is mogelijk de slechtste ervaring die ik ooit tijdens een vlucht heb gehad.’ Een andere passagier plaatste een video waarop het laatste deel van de aankondiging te horen lijkt te zijn.

Update: a friendly nearby pilot took over the flight and we made it to SF 2.5 hrs late. Could have been worse? https://t.co/pGS8q2qGD5 — Goodnight, Texas (@Goodnight_Texas) July 19, 2022

hey @AlaskaAir after being on a plane waiting out a storm for 2 hrs (AS1080) your pilots just pulled back to the gate and got off the plane because of a “failure to get along.” incredibly unprofessional. flight attendants are doing their best and have no idea what’s going on. — CDC MUSIC FACTORY (@iwillbeamyouup) July 18, 2022

Het komt vaker voor dat een vlucht vertraagd wordt of zelfs uitwijkt vanwege een ruzie aan boord, al zijn het meestal passagiers die het met elkaar aan de stok krijgen.